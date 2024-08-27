熊本知事探路水資源 台鏈迎商機

經濟日報／ 記者李珣瑛尹慧中／新竹、台北報導

日本熊本知事木村敬一行昨（26）日拜訪台積電（2330），爭取台積電興建熊本三廠之餘，同步聚焦台積電熊本廠區水資源規畫議題，凸顯日本官方對水資源的重視，進一步推升當地水資源與廢水處理等相關需求大開，挹注信紘科（6667）、崇越（5434）等台積電熊本廠水資源相關協力廠訂單動能強勁。

台積電董事長魏哲家先前提到，熊本廠要把水資源做好，並和當地居民快樂相處，回饋給地方。依據台積電規畫，熊本一廠最初計劃每天使用1.3萬噸水，現在已降至每天8,500噸，比預期少30％。

廢水處理也是一大重點，台積電協力廠信紘科扮演要角。信紘科提供綠色製程解決方案，主要有製程特殊廢液處理、機能水設備，大客戶為晶圓代工龍頭，營收占比高達五成。

信紘科在半導製程廢液處理系統及再利用配方大有斬獲。繼去年設立美國及日本辦公室後，並應客戶要求亦積極布局泰國、越南及印度等海外市場。

崇越也是台積電海外建廠重要夥伴，擁有機電空調、廢水處理、無塵室等多元豐富經驗，並爭取半導體大廠海外水資源商機。

台積電 日本 水資源

延伸閱讀

台積電德勒斯登廠動土典禮 魏哲家親自主持 德總理蕭茲站台

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

台積電德國廠20日動土 魏哲家率秦永沛等高層出席

黃仁勳要求設「專用CoWoS產線」遭台積電拒 知情人曝：場面緊張尷尬

相關新聞

蘋果重押高階i16 備貨占比創高…鴻海大贏家

業界傳出，蘋果今年對iPhone 16系列新機銷售樂觀，押注iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Ma...

元宇宙太燒錢 Meta高階MR開發喊卡

美國媒體報導，繼蘋果暫停開發Vision Pro第二代後，科技巨擘Meta原先有意推出的新款高階ＭＲ（混合實境）產品也臨...

廣達林百里：AI 需求沒問題 輝達財報夥伴提前報佳音

輝達（NVIDIA）將在28日美股盤後舉行財報會議，牽動全球科技股神經。趕在輝達公布上季財報與展望前夕，輝達AI伺服器代...

大摩樂觀輝達成績單 科技股變一檔個股的故事

摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出，科技股的下一步取決於輝達（NVIDIA）。就基本情境來看，大摩正面看待輝達即將...

攻智慧醫療 廣達董事長林百里要做到80歲

廣達董事長林百里昨（26）日暢談廣達智慧醫療布局，他表示，由於AI技術推展，智慧醫療每天都有新的驚喜與機會，過去五年秉持...

蘋果打造新Mac 加量不加價

蘋果衝刺iPhone 16系列新機備貨之際，傳出也正打造全新Mac系列產品，並測試更先進的自研M4處理器，準備用於新一代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。