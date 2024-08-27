熊本知事探路水資源 台鏈迎商機

日本熊本知事木村敬一行昨（26）日拜訪台積電（2330），爭取台積電興建熊本三廠之餘，同步聚焦台積電熊本廠區水資源規畫議題，凸顯日本官方對水資源的重視，進一步推升當地水資源與廢水處理等相關需求大開，挹注信紘科（6667）、崇越（5434）等台積電熊本廠水資源相關協力廠訂單動能強勁。

台積電董事長魏哲家先前提到，熊本廠要把水資源做好，並和當地居民快樂相處，回饋給地方。依據台積電規畫，熊本一廠最初計劃每天使用1.3萬噸水，現在已降至每天8,500噸，比預期少30％。

廢水處理也是一大重點，台積電協力廠信紘科扮演要角。信紘科提供綠色製程解決方案，主要有製程特殊廢液處理、機能水設備，大客戶為晶圓代工龍頭，營收占比高達五成。

信紘科在半導製程廢液處理系統及再利用配方大有斬獲。繼去年設立美國及日本辦公室後，並應客戶要求亦積極布局泰國、越南及印度等海外市場。

崇越也是台積電海外建廠重要夥伴，擁有機電空調、廢水處理、無塵室等多元豐富經驗，並爭取半導體大廠海外水資源商機。