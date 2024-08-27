熊本知事訪台積催生三廠 公司：先做好兩座晶圓廠...再考慮

台積電（2330）在日本熊本興建兩座12吋廠之後，熊本官方積極爭取台積電在當地蓋第三座廠，熊本知事木村敬昨（26）日並率當地官員來台拜訪台積電，希望能促成台積電熊本三廠成局。對於熊本官方態度積極，台積電昨日表示，台積電仍希望在熊本的兩個廠先做好，再來考慮未來的擴充。

這是木村敬4月就任熊本知事後，首度來台。熊本廠是目前台積電目前海外建廠速度最快、可望最早邁入量產的廠區，在日本官方大力支持下，熊本一廠資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，預計2024年底開始量產。

台積電並與索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車等夥伴決定興建熊本二廠，預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。

台積電規劃，熊本兩座晶圓廠每月總產能將逾10萬片，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米製程技術，預計熊本兩座晶圓廠總投資超過200億美元。

台積電拍板在熊本蓋兩座廠之後，一直傳出當地官方力邀再蓋第三座廠，木村敬昨天更親自率隊來台拜訪台積電，爭取台積電熊本三廠成局。

台積電並未透露哪些公司高層與木村敬見面，僅強調，對於日方邀請在熊本蓋第三座廠，台積電維持董座魏哲家先前釋出的態度。

魏哲家先前於台積電股東會後受訪時提到，熊本一廠進展非常順利，並很快宣布興建二廠，目前策略希望第一與第二個廠做好，再來考慮未來的擴充。他當時並強調：「當然熊本地方很積極，我們回答是希望腳步站穩做好，要把水資源做好並和當地居民快樂相處，回饋給地方，台積電正努力得到當地居民贊同」。

木村敬等一行昨天並先後拜訪工研院、竹科管理局，工研院方面由院長劉文雄親自接待，並參觀工研院史料文物館，深入了解工研院過去對台灣半導體業創造許多經濟奇蹟的貢獻，如衍生成立台積電，點燃護國矽金的發展歷程，以及自行車等產業技術，例如碳纖維自行車架技術轉移等。



延伸閱讀

熊本知事探路水資源 台鏈迎商機