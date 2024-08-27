蘋果打造新Mac 加量不加價

蘋果衝刺iPhone 16系列新機備貨之際，傳出也正打造全新Mac系列產品，並測試更先進的自研M4處理器，準備用於新一代MacBook Pro、iMac和Mac mini等硬體，預計10月發表。

最受關注的是，基本款Mac除了搭載M4晶片外，也把記憶體容量標配規格提升至16GB，打破蘋果近八年來標配規格，並祭出「加量不加價」的策略來行銷，有助催出新一波換機潮，相關硬體主力組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382），以及M4代工廠台積電（2330）等供應鏈可望受惠。

彭博記者葛曼最新報導指出，蘋果計劃9月秋季新品發表會後約一個月時間，開始為Mac全面更新M4處理器，從最新開發者測試日誌內發現，目前正在測試中、搭載M4處理器的Mac型號共有「16,1」、「16,2」、「16,3」和「16,10」等四款。

葛曼發現，蘋果測試中的Mac均搭載16GB或32GB記憶體，代表後續用戶在選購新機，不需另外花費約新台幣6,000元才能升級到16GB記憶體，有可能「加量不加價」。

目前測試中的數款Mac，預期都是14吋MacBook Pro，從往年更新時間點來看，預計蘋果會先在10月推出M4版本的MacBook Pro。葛曼預期，今年型號更新，大多除了換上新M4晶片外，外觀並不會有太大變化。

供應鏈人士表示，鴻海與廣達是蘋果Mac系列產品主力組裝廠，可望受惠。