蘋果重押高階i16 備貨占比創高…鴻海大贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 歐新社
鴻海。 歐新社

業界傳出，蘋果今年對iPhone 16系列新機銷售樂觀，押注iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max並擴大備貨，兩款高階新機備貨量占比高達67%，為歷來高階新iPhone備貨比重最高。

法人看好，鴻海是高階iPhone主力代工廠，蘋果備貨積極，鴻海（2317）將是大贏家，旗下位於大陸與印度兩地工廠生產忙翻天。

根據外媒The Elec報導，從蘋果下單給供應商的零組件訂單推估，今年iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max兩款高階機種備貨量占所有新機比重近七成，較2023年iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max備貨量占比約65%更多，為歷來高階新iPhone備貨比重最高的一年。

iPhone 16系列新機備貨量
iPhone 16系列新機備貨量

The Elec預估，iPhone 16系列新機下半年出貨約9,010萬支，年增約10%；其中，iPhone 16為2,450萬支，iPhone 16 Plus為580萬支，iPhone 16 Pro為2,660萬支，iPhone 16 Pro Max為3,320萬支。

若從占比來看，iPhone 16將占新機總出貨量27%、iPhone 16 Plus僅占6%；iPhone 16 Pro占30%、iPhone 16 Pro Max占37%，合計兩款高階新機占比直逼七成、達67%。

業界分析，造成今年高階新機備貨占比持續提升並創新高，主因蘋果將導AI應用Apple Intelligence，目前只有高階新機才能使用Apple Intelligence的功能，也顯示蘋果對自家AI應用信心十足，看好將推升新機銷售。

因應iPhone 16系列新機問世倒數計時，最大組裝協力廠鴻海集團旗下大陸與印度廠區全力衝刺新機生產。陸媒報導，8月到12月是鴻海鄭州廠（iPhone最大生產基地）的旺季，在8月最近兩周，鄭州廠區已經進入至少5萬人，並持續招募員工，其中，小時工薪資是每小時人民幣25元，返費工的最高返費（獎金）則為人民幣8,000元。

鴻海印度廠方面，外媒引述知情人士透露，蘋果今年秋季將首度推出印度製造的新款iPhone 16 Pro和iPhone  16 Pro Max，鴻海集團開始已在泰米爾納德邦的工廠訓練數千員工。業內人士指出，隨著鴻海擴大印度製造，憑藉其區域製造的優勢，可望維持其在高階iPhone製造龍頭的地位。


延伸閱讀

蘋果打造新Mac 加量不加價

iPhone 蘋果 鴻海

延伸閱讀

蘋果特訓銷售員 AI當賣點

鴻海、大立光 選長天期

聯詠三優勢 大摩按讚

鴻海大投資！美墨印歐四路並進 合計超過268億元

相關新聞

蘋果重押高階i16 備貨占比創高…鴻海大贏家

業界傳出，蘋果今年對iPhone 16系列新機銷售樂觀，押注iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Ma...

元宇宙太燒錢 Meta高階MR開發喊卡

美國媒體報導，繼蘋果暫停開發Vision Pro第二代後，科技巨擘Meta原先有意推出的新款高階ＭＲ（混合實境）產品也臨...

廣達林百里：AI 需求沒問題 輝達財報夥伴提前報佳音

輝達（NVIDIA）將在28日美股盤後舉行財報會議，牽動全球科技股神經。趕在輝達公布上季財報與展望前夕，輝達AI伺服器代...

大摩樂觀輝達成績單 科技股變一檔個股的故事

摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出，科技股的下一步取決於輝達（NVIDIA）。就基本情境來看，大摩正面看待輝達即將...

攻智慧醫療 廣達董事長林百里要做到80歲

廣達董事長林百里昨（26）日暢談廣達智慧醫療布局，他表示，由於AI技術推展，智慧醫療每天都有新的驚喜與機會，過去五年秉持...

蘋果打造新Mac 加量不加價

蘋果衝刺iPhone 16系列新機備貨之際，傳出也正打造全新Mac系列產品，並測試更先進的自研M4處理器，準備用於新一代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。