蘋果重押高階i16 備貨占比創高…鴻海大贏家

業界傳出，蘋果今年對iPhone 16系列新機銷售樂觀，押注iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max並擴大備貨，兩款高階新機備貨量占比高達67%，為歷來高階新iPhone備貨比重最高。

法人看好，鴻海是高階iPhone主力代工廠，蘋果備貨積極，鴻海（2317）將是大贏家，旗下位於大陸與印度兩地工廠生產忙翻天。

根據外媒The Elec報導，從蘋果下單給供應商的零組件訂單推估，今年iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max兩款高階機種備貨量占所有新機比重近七成，較2023年iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max備貨量占比約65%更多，為歷來高階新iPhone備貨比重最高的一年。

iPhone 16系列新機備貨量

The Elec預估，iPhone 16系列新機下半年出貨約9,010萬支，年增約10%；其中，iPhone 16為2,450萬支，iPhone 16 Plus為580萬支，iPhone 16 Pro為2,660萬支，iPhone 16 Pro Max為3,320萬支。

若從占比來看，iPhone 16將占新機總出貨量27%、iPhone 16 Plus僅占6%；iPhone 16 Pro占30%、iPhone 16 Pro Max占37%，合計兩款高階新機占比直逼七成、達67%。

業界分析，造成今年高階新機備貨占比持續提升並創新高，主因蘋果將導AI應用Apple Intelligence，目前只有高階新機才能使用Apple Intelligence的功能，也顯示蘋果對自家AI應用信心十足，看好將推升新機銷售。

因應iPhone 16系列新機問世倒數計時，最大組裝協力廠鴻海集團旗下大陸與印度廠區全力衝刺新機生產。陸媒報導，8月到12月是鴻海鄭州廠（iPhone最大生產基地）的旺季，在8月最近兩周，鄭州廠區已經進入至少5萬人，並持續招募員工，其中，小時工薪資是每小時人民幣25元，返費工的最高返費（獎金）則為人民幣8,000元。

鴻海印度廠方面，外媒引述知情人士透露，蘋果今年秋季將首度推出印度製造的新款iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，鴻海集團開始已在泰米爾納德邦的工廠訓練數千員工。業內人士指出，隨著鴻海擴大印度製造，憑藉其區域製造的優勢，可望維持其在高階iPhone製造龍頭的地位。



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