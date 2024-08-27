攻智慧醫療 廣達董事長林百里要做到80歲

廣達（2382）董事長林百里昨（26）日暢談廣達智慧醫療布局，他表示，由於AI技術推展，智慧醫療每天都有新的驚喜與機會，過去五年秉持「烏龜精神」發展智慧醫療，未來還會堅持下去，「再做五年到我80歲」，今年10月他會親自帶隊前往美國麻省理工學院（MIT）談智慧醫療新合作案。

林百里昨日出席行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC），以「智慧健康的新思維」為題發表演講。他笑說，政府大約五年前開始推動智慧醫療，廣達全心全意投入，經過五年努力奮鬥，「雖然智慧醫療收入和支出非常不平衡，還是會秉持烏龜精神、堅持到底」。

他說，台灣有很好的醫療服務，與美國及歐洲完全不同，每個國家的政策、解決方案也不同，廣達經過五年奮鬥，了解到智慧醫療解決方案是醫生說了算。