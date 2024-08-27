大摩樂觀輝達成績單 科技股變一檔個股的故事

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出，科技股的下一步取決於輝達（NVIDIA）。就基本情境來看，大摩正面看待輝達即將揭露的財報

在樂觀情境下，也就是輝達營收優於預期，大摩看好亞洲AI相關個股股價可能漲3%至15%；惟悲觀情境下，這些個股則會下跌5%至10%。

輝達將於28日美股盤後公布上季財報及營運展望，全球矚目。大摩在報告中開宗明義點出，「科技股已變成一檔個股的故事」，無論股票是漲是跌，輝達都是中流砥柱。AI需求加速，但輝達仍面臨產品延後推出的風險。問題在於，外界的預期已經上修，能符合公司展望嗎？大摩認為，亞洲AI族群今年來股價平均大漲27%，輝達財報可能引發市場波動。大摩目前正面看待輝達財報，最看好台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、川湖（2059）等六檔個股。

大摩 財報 輝達

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