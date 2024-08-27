廣達林百里：AI 需求沒問題 輝達財報夥伴提前報佳音

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達董事長林百里。記者胡經周／攝影
廣達董事長林百里。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）將在28日美股盤後舉行財報會議，牽動全球科技股神經。趕在輝達公布上季財報與展望前夕，輝達AI伺服器代工關鍵夥伴廣達（2382）董事長林百里昨（26）日提前報佳音，高喊「（AI）需求沒問題」，大舉消弭市場對輝達全新Blackwell平台系列AI晶片大量出貨時程遞延的不確定性。

林百里昨日出席行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC），以「智慧健康的新思維」為題發表主題演講，會後受訪釋出以上訊息。

輝達與廣達合作關係密切，輝達執行長黃仁勳在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，前往廣達旗下雲達攤位站台時，直呼廣達是「最好的供應鏈夥伴」，黃仁勳也稱林百里為自己的「好友兼戰友」，雙方交情深厚。

林百里談話重點
林百里談話重點

被問及輝達GB200晶片出貨延遲議題時，林百里回應：「應該要去問輝達，自己不能幫輝達回答」。法人認為，林百里昨天的談話，有助市場在輝達財報會議前夕提前掌握動態，是重要的前驅指標。

業界分析，林百里信心喊話「需求沒問題」，也顯示即便輝達最新Blackwell平台系列AI晶片大量出貨時程遞延，市場靜待最強AI晶片GB200出貨期間，既有Hopper平台系列AI晶片拉貨動能持續強勁，廣達通吃Hopper平台系列的H100、H200大單，營運同步強強滾，未受最新Blackwell平台出貨遞延影響，出貨持續強勁。

隨著AI晶片供應轉順，廣達第2季開始出貨H100伺服器，伴隨AI伺服器需求強勁，已貢獻廣達第2季整體伺服器營收超過50%，較先前預估的全年占比衝破五成提前達標，第3季起H200加入行列，出貨動能升溫。

廣達財務長楊俊烈日前更在法說會上直呼，AI伺服器動能「超乎預期」，不僅營收占比提前達標，更將帶動第3季非PC營收占比進一步衝破七成，今年AI伺服器營收會大增「三位數」百分比。

法人指出，即便輝達Blackwell新平台大量出貨時程遞延，但光是H100、H200伺服器放量出貨，就撐起下半年AI伺服器成長力道，帶動廣達全年AI伺服器營收較去年翻倍大增，顯示需求持續強勁，客戶展望也沒有改變。

隨著美系雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，加大力道投資AI，廣達也直言「客戶AI專案能見度高」。為因應客戶需求成長，廣達日前上調今年資本支出，由原先的100億至120億元，上調至120億元，相當於年增36.3%，要迎接未來幾年的AI大商機。


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