中華電推員工全齡照護計畫

台灣同時迎接高齡社會及少子化挑戰，中華電信（2412）表示，隨著時代變遷，為因應企業三代同堂、甚至四代同堂的挑戰，推出「員工全齡照護計畫」，以實踐「幼有所長、壯有所用、老有所終」理念，滿足不同年齡層員工需求。

近年勞動市場年長員工比例逐漸增加，年長員工擁有的豐富經驗、專業技術，以及對公司的忠誠度，都是珍貴資源。中華電信表示，照顧年長員工，利用「EHS職場健康管理系統」，由專業健康管理師提供個人化服務，預防高齡產生之慢性疾病。

中華電信針對高年級生的終身學習計畫，開辦「回甘樂活員工退休關懷班」、「高齡生活財務觀」等，以及一系列「高齡照顧課程」，如「健康促進與預防失能」、「終身學習成長課程」等。員工退休後，除享有退休員工優惠福利，更可參與「中華電信退休同人協進會」各種休閒旅遊活動，展現對員工的長期承諾和保障。

針對年輕員工，中華電信表示，推出全方位的福利措施，減輕同仁生活負擔與壓力，不僅提供104周的有薪育嬰假，更率先同業於全台設置「職場互助教保服務中心」，由專業幼教團隊精心打造，讓爸媽可就近滿足照護幼兒的需求；甚至創新提供育兒減少工時機制，育有6歲以下子女員工，每日可減少1小時工時不減薪，豐厚育兒福利，讓員工「敢生樂養」，實踐中華電信對幸福企業的承諾。

人才培育方面，為鼓勵員工提升專業，中華電信指出，若針對與公司業務發展相關的博士班進修，可申請提供每周最高16小時公假和學費半額補助。為讓員工共享企業經營成果，2024年開始，中華電信額外提撥37.5%的獎勵金，存於員工的留才信託專戶；更推動「女力衡星計畫」，協助女性員工在工作與家庭間取得平衡，提供女性員工公平發展機會，促進DEI多元友善職場環境。

中華電信強調，尊重不同世代員工的文化背景和價值觀，藉由全方位照護策略，展現對員工福祉的高度重視，以迎接世代共融之挑戰。