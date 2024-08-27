Meta開發新款MR產品 喊卡
外電報導，繼蘋果暫停開發Vision Pro第二代後，科技巨擘Meta原先有意推出的新款高階MR產品也臨時喊停，目前開發團隊已停止相關作業。此消息是對元宇宙產業一大打擊，並潑了宏達電（2498）、玉晶光、亞光、揚明光等元宇宙族群一盆冷水。
據悉，Meta高層因看到蘋果Vision Pro賣不動，憂心新品定價太高將難以消受，因此決議取消開發代號「La Jolla」的高階MR頭戴式裝置，但入門款Meta Quest 3的後續機種仍會持續推出。
蘋果、Meta陸續傳出停止開發高階MR裝置新品，元宇宙產業再次出現陰霾。
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