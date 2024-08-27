貿聯18億買半導體零件商 強化設備業務

為強化半導體設備業務，提高客製化產品業務的產能和技術，貿聯（3665）昨（26）日董事會通過擬以5,150萬歐元（約新台幣18.47億元），全資收購東歐斯洛伐克的Easys s.r.o.公司，預計9月中旬簽署最終購買協議。

貿聯此次併購對象位於東歐，是半導體零件供應商，這項併購案將增加貿聯客製化產品業務的產能和技術，以滿足半導體設備業務的需求。貿聯期望Easys併入該公司工業用事業群後，資本設備能成為工業用事業群的最高占比業務，進一步提升營運表現。

貿聯併購Easys

貿聯強調，這次交易案，將有助於公司獲得重要客戶更多市占、強化東歐當地服務能力，並擴大系統整合解決方案領域之全球生產網絡。

貿聯表示，這次是較小規模的併購案，主要將以自由資金支應，顯現出公司充足財務彈性。貿聯在2017年以5,000萬歐元（約新台幣17.7億元）併購德國Leoni集團的電器線束事業部，2020年以6,500萬星元（約新台幣15.8億元）收購新加坡Speedy；2022年以4.5億歐元（約新台幣160億元）收購德國Leoni集團工業應用事業群，2024年則以5,150萬歐元收購Easys。可以看出高度國際化的程度，以及經由併購迅速壯大業務的策略。

貿聯認為，2020年併購Speedy、2022年併購INBG（Leoni工業應用事業群）都提升了半導體業務能力，今年併購Easys後，資本設備可望成為工業用產品中營收占比最大業務。

貿聯強調，為迎接半導體產業即將進入的長期景氣循環做好萬全準備，充分掌握成長契機，並提升供應鏈價值，公司將從線束線纜向上做到半導體設備整機箱體組裝與系統整合。貿聯這些動作可以看出，半導體設備業務將是衝刺未來業績的重點。

在全球生產布局方面，貿聯認為，併購Easys將提升歐洲的半導體設備業務產能。為強化北美與東南亞布局，以因應在地化生產及短鏈的全球產業趨勢，目前已經有兩座新廠完工，預期2025年初開始生產，分別是台南廠將增加工業用業務比重；印尼巴淡島廠將增加資訊科技（IT）和工業用業務比重；同時將提升馬來西亞檳城廠與墨西哥華瑞茲廠的產能利用率。