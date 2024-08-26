加入矽光子產業聯盟 友達：加速技術成果轉化

台積電、日月光投控等大廠將共組SEMI矽光子產業聯盟，期為矽光子技術打造完整生態系與制定技術標準，面板廠友達光電今天表示，也將投入聯盟，期望共享技術趨勢與市場動態，加速技術成果的轉化。

友達指出，隨著人工智慧（AI）和新興技術的迅猛發展，推升高速資料傳輸需求，帶動矽光子技術的應用。台灣在半導體和電子產業具全球競爭力，結合光電技術推動矽光子技術，將進一步鞏固台灣的科技地位；加入SEMI矽光子產業聯盟，正可擴展市場機會，以提升整體產業競爭力。

友達說，持續推動雙軸轉型策略，致力於顯示技術的創新與研發，強化核心競爭力，並建構3大營運支柱「Mobility Solution 智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」、「Display 顯示科技」，透過不同營運結構，針對各自的挑戰與機會，進行營運聚焦與優化，以期降低面板產業景氣循環的影響。