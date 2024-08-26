第16屆「上銀智慧機器手實作競賽」得獎名單揭曉
由上銀科技（2049）主辦的第16屆「上銀智慧機器手實作競賽」得獎名單揭曉，台灣科技大學「下一隊」分別以撞球組、應用組單項冠軍，是最大贏家；秀水高工「電力機動隊」則拿下技職組智動創造特優獎。
上銀智慧機器手實作競賽一連四天在南港展覽館盛大登場，大專院校「應用組與撞球組」共有27隊127人次報名，經激烈的複賽與決賽後得獎隊伍12組65人次；技職組「智慧堆疊與智動創造」共76隊391人次報名參賽，得獎隊伍17組90人次。
面對全球少子化與高齡化問題，機器手臂導入生產與創意應用可以降低此衝擊。在智慧製造方面，機器設備搭配機器手臂來協助生產製造已是大勢所趨；在智慧生活上，機器人將融入生活，機器人的手部越靈巧就越能幫助人們精準運用，促進生活品質。
上銀自2008年起，為激發與鼓勵國內年輕學子投入機器手臂的研發與創意應用，特別舉辦上銀智慧機器手實作競賽，至今已辦理16屆，累計參賽隊伍782組4,054人次，得獎隊伍229組1,422人次。
上銀董事長卓文恒強調，希透過競賽可以讓青年學子發揮創意，也因互相觀摩而學習成長，帶動智慧自動化產業蓬勃發展。
比賽第一天，卓文恒特別到場為參賽同學加油打氣，他表示，今年比賽項目「智慧撞球」涉及了控制技術、幾何學，更考驗大家的團隊合作默契與臨場應變，這都需要長時間的累積與練習。
評審委員陽明交大教授宋開泰致詞時表示，上銀智慧機器手實作競賽非常棒，整體賽事都經過精密構思，提供一個參賽者可以充分發揮的平台，以「智慧撞球」為例，採雙循環計分原則，還另設有評審特別獎。
「智慧撞球」藉由軟體視覺決定策略與行動，除了考驗程式能力、終端效應器還有機器人智慧，比賽中還上演敗部復活，過程精彩刺激，這比一般的撞球都要好看。
「智慧分撿」與「智慧裝疊」項目，則更貼近於智慧製造與實際應用，在製造過程中可以精簡人力、提高生產效率與良率，從分撿到裝疊這個過程，在百工百業中都是很重要的應用。
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