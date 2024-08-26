獨家／英業達「員工分紅」開獎！人均領1個月全薪 較往年多
代工大廠英業達（2356）26日發放員工年度「分紅獎金」，幾乎每個人都領到至少一個月「全薪」的分紅獎金，有內部員工私下向《經濟日報》記者透露，自己與四周同仁普遍都領到大約「一個月」全薪左右的分紅獎金，而「分紅」大包、小包主要與個人去年績效有關，像自己去年考績為B，而分紅則領到一個月左右，不過相較以往，今年領到的確實有比較往年還要多一點。
該名員工透露，有「伺服器主機板一哥」之稱的英業達，每年都是在8月底左右發放「年中獎金」，而每一名員工的分紅獎金，金額都有所不同，不過大部分都是由主管，以及內部產線高管，實際根據個人表現及績效，經過仔細的考量後，才核定發放，因此較無固定比例。
不過由於「員工分紅」主要是用以犒勞員工們去年一整年付出的辛勞，因此若員工本身在今年才剛進公司，就會無法領到「員工分紅」（年中獎金），畢竟分紅分配與否，是依據去年是否在職而定，此外，若員工為去年入職，但年資尚未滿一年，那該名員工領到的分紅獎金，則將按入職的時間，來換算比例發放。
對此，有不少員工分享，自己拿到的考績評等只有「C」，而實際入袋的金額就只剩大概0.5個月左右的薪水。也有網友分享，自己年資差不多已待滿十年左右，而年中獎金則領到1.7個月全薪，因此可知這包主要不是看年資，而是考績分數，並且每個人的全薪都不一樣，因此就算大家都是一個月，實際領到的金額也不會一樣。
對此，英業達透露，公司內部決策單位仍握有適度調整的權力，並且每個人發放的獎金，也仍須視個人年度績效而定，因此幾個月只是參考，每個人入帳金額絕對都不一樣，因此也無法知道別的員工拿到多少。英業達去年全年營收5,147.46億元，年減5%，但毛利率升至5.1%，創6年新高紀錄，帶動營業利益74.63億元，逆勢年增12%，稅後盈餘則為61.31億元，略優於前一年的EPS 1.71元；第4季毛利率高達5.7%，亦寫新高紀錄。
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