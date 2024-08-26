中華電信通過SBTi 2045年淨零 全台承諾最早達標電信業

中華電信（2412）26日宣布，繼去年7月通過國際氣候變遷權威組織-科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）溫室氣體近程減量目標驗證後，今年8月15日再度正式通過SBTi溫室氣體淨零（Net Zero）目標驗證，成為台灣唯一、超前承諾在2045年即達成淨零目標的電信業者，意即相較於國際推動之2050年淨零目標，中華電信將超前五年提前達陣、完成目標。

中華電信指出，淨零承諾已獲得SBTi驗證通過，彰顯中華電信積極邁向淨零的企圖心及對實踐環境永續的堅定立場，更展現中華電信透過「科技減碳」及「使用再生能源」雙軸並進策略落實減碳行動，由內而外，攜手員工、客戶及企業夥伴全力衝刺為環境永續而戰之決心。

面對氣候變遷全球升溫議題，中華電信表示，以控制升溫1.5°C為情境，設定2030年為近程目標，並於2023年通過SBTi溫室氣體範疇1、2相較基準年（2020年）減碳50%、2030年溫室氣體範疇3相較基準年（2021年）減量25%的目標審查。今年中華電信再度通過SBTi 2045年淨零目標審查，訂定2040年溫室氣體範疇1、2相較基準年（2020年）減量95%，並於2045年溫室氣體範疇3相較基準年（2021年）減量90%，同步結合移除型碳權交易達成淨零目標。

中華電信指出，除通過SBTi淨零目標驗證，亦積極響應其他國際倡議與設定對應目標，不僅加入RE100具體承諾2040年100%使用再生能源，更是全台首家加入EV100國際倡議的電信業者，承諾2030年前交通載具全面電動化。中華電信透過「科技減碳」與「使用再生能源」策略，積極整併並有效利用機房空間，以高效率及節能設備提升能源使用效率，同時以綠色環保建材建置新機房、採購高能源效率基地台，汰換高耗能設備，達成低碳營運目標。

中華電信強調，推動減碳行動有目共睹；2023年自建的太陽光電裝置容量達5,557kWp，較2022年成長近2成；採購的綠電使用量共計7,357萬度，並取得73,541張再生能源憑證（T-REC），無論是綠電使用量或再生能源憑證的取得數，兩者均遠遠超越2022年的3倍之多。除自身積極作為外，中華電信也以大手拉大手、大手拉小手的方式推動供應鏈減碳，實施供應商碳盤查與碳減量，並與關鍵供應商共同倡議淨零、推動產品碳足跡與碳減量，促進資通訊產業共同邁向淨零轉型。

中華電信對永續發展的努力獲得諸多國際肯定，包含去年蟬聯入選DJSI道瓊永續世界指數名列全球電信業第一名、CDP氣候變遷問卷榮獲最高等級（A-list）佳績、國際永續評比機構S&P Global標普全球ESG分數Top 5%企業，更在今年六月榮獲《TIME》時代雜誌評選為2024年全球TOP 2%永續企業等。中華電信相信，永續發展的路徑沒有捷徑，惟有堅持理念及真誠無悔的付出，中華電信期待，與夥伴攜手、同行致遠。