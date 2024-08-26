達發與Sony技術合作 LDAC藍牙晶片出貨逾7千萬顆

達發科技今天表示，與索尼（Sony）合作多年，自2021年起開始在藍牙音訊平台整合Sony的LDAC音訊技術，至今累計在全球出貨超過7000萬顆LDAC藍牙音訊晶片。

達發科技指出，LDAC是符合日本音響協會高解析度無線音訊規格的編解碼規範軟體，具有高音質傳輸能力、高可靠性及多裝置相容的優勢。可應用於耳機、手機、平板電腦、可攜式藍牙喇叭、車用多媒體系統及家庭劇院音響等裝置。

達發科技資深副總經理暨無線通訊事業群總經理楊裕全透過新聞稿表示，達發科技與Sony合作多年，自2021年起藍牙音訊平台整合LDAC技術，隨著技術不斷推進，達發提升平台抗干擾能力，至今累積出貨超過7000萬顆LDAC藍牙音訊晶片。

索尼個人娛樂事業部專業解決方案部部長池澤良泰（Yoshiyasu Ikezawa）說，未來將持續與達發合作，普及LDAC技術應用，提升消費者的聲音體驗。