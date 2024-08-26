聯合再生大尺寸M10 TOPCon太陽能電池模組 獲VPC認證並領先出貨
聯合再生（3576）於今（26）日宣布，正式推出大尺寸 M10 TOPCon 太陽能電池與 595W 雙玻模組，不僅成為全台首個取得 M10 TOPCon 國家標準自願性標章（VPC）認證並導入量產的品牌，更預計於8月底正式出貨。
為提升發電量滿足綠電需求，近年全球太陽能市場逐步追求大尺寸化，讓同一塊模組上放上更大尺寸的太陽能電池，聯合再生今日正式推出多元化的大尺寸 M10 TOPCon 模組產品，包括雙玻（Glory TOPCon）和單玻（Peach TOPCon）系列，不僅功率最高可達 595 W，且電池轉換效率達到業界領先的 25.2% 。全系列產品皆具備高抗風壓和高抗鹽害特性，能滿足不同場域應用需求，為專門因應台灣海島型氣候打造之高可靠性模組。
聯合再生董事長洪傳獻表示，「半導體、AI 產業帶動太陽能商機，雖然太陽能板的大尺寸模組與技術設備還處於起步階段，但聯合再生不僅率先投入 M10 TOPCon 產線，在今年第1季生產出全台第一片大尺寸 M10 TOPCon 電池，並已於日前開始量產、準備出貨給客戶。除了技術升級以滿足市場需求，聯合再生也持續布局全球市場，積極整合東南亞區域的產能、穩定國內外出貨量，持續推升海外代工訂單」。
聯合再生自太陽能模組與電池製造起家，掌握模組、電池等堅強技術與研發實力，相較上一代的 M10 PERC 技術，本次 M10 TOPCon 模組轉換率顯著提升，同時結合 N 型雙面發電技術，相較前代 P 型產品，背面發電增益可提升高達 21 %，不僅提升了產品的整體性能表現，更能在同樣土地面積內獲得最佳的發電能量。在首年功率衰減表現上，相較前代 P 型產品，此模組則降低 40 %，有效延長產品發電壽命與保固。
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