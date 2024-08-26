達明將開發人形機器人！董事長2原因從「上半身」先下手

中國大陸「世界機器人大會」剛落幕，人形機器人成顯學，台灣機器人展則以AMR（自主移動機器人）及機器手臂協作為主，兩岸場景落差大，對此達明機器人（4585）董事長何世池認為「人形機器人現在還在天上！」指還有很多技術要克服，但人形機器人是未來，達明一定會投入開發技術。

廣達（2382）集團孫公司達明機器人將於9月登錄興櫃，搭配輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳跟特斯拉創辦人馬斯克不約而同倡議機器人產業，引發外界高度關注，上周中國大陸舉辦年度世界機器人大會，現場有18金剛機器人跳開幕舞，總計超過27款人形機器人展出，台灣則以工廠自動化機器人為發展方向，兩岸應用場景為何差異如此大。

「我們不需要一個機器人搬箱子，從這裡走到哪裡，AMR就能做到了。」達明是全球前三大協作機器手臂大廠，更是第一家整合機器視覺（鏡頭）的品牌商，談到是否評估跨入人形機器人產業？何世池指出，「這是未來！人形機器人技術一定會開發，當然要做！達明會以工廠機器人先開始，在協作機器手臂站穩腳步後，一個養一個逐步擴大技術，穩紮穩打。」

達明2016年成立，2019年就轉虧為盈獲利中，2020年因疫情一度小虧，但2021～2024年已連續賺錢4年，2023年毛利率高達46%，是自給自足的小金雞，也是目前協作機器手臂中唯一內建機器視覺功能的品牌，也讓達明有底氣朝人形機器人再跨步，根據達明財報顯示，第一家大客戶貢獻達明40%營收，產業推測是廣達。

廣達董事長林百里今年家庭日表示，「機器人是我們智慧製造中很重要的工具，我們現在開始做設備製造，機器手臂是自動化必要工具，在智慧製造是輔助的工具，還不是智慧製造的核心，核心將是軟體跟AI，廣達也正在研發中。」

人形機器人靠VLM AI模型 科技大廠搶開發

達明已投入機器人AI研發，何世池表示，過去兩年LLM大語言模型進度大躍進，現在則談VLM視覺語言模型，把視覺資料加入，仿生機器人要用的AI模型是Embodied AI（具身智慧） ，可以感知、決策，並連結到物理的執行，現在包括Google、META、OPEN VLM及國外學校實驗室都搶著研發，但現在的模型多仍不能用，距離落地還有一段距離。

何世池指出，達明一直在跟進最新相關學術論文報告，評估達明在其中能扮演的角色，人形機器人若做成通用版，需要將機電控制技術與AI技術（含視覺系統）做極致地整合才能達成，他笑稱原本認為人形機器人技術是在天上，根本不可能實現，但經過這兩年LLM的突破，發現人形機器人技術門檻往下降，現在看來是有機會實現，只是技術發展還很遙遠。

何世池表示，人形機器人要學習，資料哪裡來？現階段欠缺機器人標準，各家鏡頭標準也不一樣，餵進機器人AI的資料必須包含眼睛、手臂的影像，且機器人可能不只一個眼睛，還要跟手臂姿態連結，所需資料也跟人類視角不同，所以現在最大挑戰是欠缺資料庫，想投入人形機器人發展，需要：一、先建立標準，定義機器人；二、自己生成資料做訓練。

生成資料做訓練方面，何世池指出，「人類看到的不代表是機器人要看到可作為訓練的」，所以必須裝置許多鏡頭在人身做影像錄製，或是用數位雙生去模擬工廠運作，生成更多場景影像資料讓機器人模仿學習。

何世池表示，現階段仿生機器人很多研究都還不夠實用，生成式AI做文書工作，80分就可被接受，但在工廠實務上，手臂成功率80%是不可以接受的，連95%都被嫌低，所以人形機器人要能成功落地，準確度必須夠高。

他指出大語言模型能快速突破瓶頸，是因為資料是從網路取得，當資料參數到達一定規模門檻，AI準確度會突然跳升，但這種暴力式運算中所獲得AI模型，接下來必須能做收斂。

何世池解釋，終極而言人形機器人是期望如家電，按一下開關就能行動，而不是現在只有工程師可以用，但因發展技術難度高，達明會先以工廠應用作為開發切點。

達明投入人形機器人研發 先從「上半身」著手

何世池坦言，過去這一兩年AI模型架構出來後，大家發現機器人可以做的事情遠比想像的還多，但人形機器人行動任務被標準化還太過困難，比方拿物料可以做到，但插排線或組裝就太難，所以現在的機器人還是工程師在操作，未來期望作業員能直接使用。

達明的人形機器人外觀也未必如市場期待有雙手雙腳，不排除下半身搭配AMR（自主移動機器人）。何世池指出，現階段人形機器人「上半身」研發技術都還不成熟，「我們已經有雙臂，但AI差異在大腦，核心技術要能從感官到決策到執行串起來，尤其面對複雜環境，反而硬體端，台灣不是技術不行，台灣技術也沒有比較差，純粹是規模經濟還不到。」

Embodied AI模型都尚不成熟，台灣產業現階段能做什麼？何世池表示，不妨先研究transformer模型，將視覺及語言編碼器轉生成行動解碼器，訓練自家工廠需要的特殊行動AI，因為人形機器人的學習方式是「模仿」，以應付動態多變的環境，而不是Rule-based（專家模式，規則指導）以編程指令學習。

「機器人四大家族都還沒人喊。」何世池老神在在，他表示，達明會穩紮穩打發展，也告知同仁不會追求本夢比，而是追求本益比。