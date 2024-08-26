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郭智輝盼推台灣AI軟體達世界前3 引領全球大健康產業

中央社／ 台北26日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

台灣硬體製造優勢，吸引國際大廠超微（AMD）等來台投資，經濟部長郭智輝今天表示，政府會積極育才、攬才，盼推動AI軟體產業達到世界排名前3，尤其在適合發展的項目趁勝追擊，其中台灣在大健康產業可望成為世界的引領者。

郭智輝今天接受網路媒體訪問表示，政府其實2、3年前就在努力說服AMD來投資，AMD長期作為台積電客戶，加上伺服器產品市場需求，上週正式與經濟部簽約，研發中心確定落腳台南、高雄。

郭智輝表示，AMD研發中心會與國內頂尖大學技術交流，其中將和高雄中山大學合作研究量子、矽光子前瞻技術，台南研發中心則會和成功大學合作，主要發展應用端。

台灣晶圓製造的硬體優勢，吸引國際大廠來台投資，郭智輝表示，除AMD之外，美光、英飛凌等國際大廠都來台灣投資科技項目。美光來台製造動態隨機存取記憶體（DRAM），未來結合輝達的繪圖處理器（GPU），以及台灣晶片製造世界第一量能，預估台灣製造高頻寬記憶體（HBM）量能也將成為世界第1，連帶推升伺服器製造占世界領先地位。

AI應用方面，郭智輝表示，台灣軟體市場和需求太小，業者海外發展成本高，國發會匡列約3.2兆元經費扶植新創企業成長，尤其對軟體方面會有很大的幫助。雖然台灣AI硬體發展世界排名第1，但AI軟體全球排名第25名，鄰近的新加坡則位居世界前3名，政府也察覺此現象，因此會積極營造環境，吸引人才落地。

育才方面，郭智輝表示，台灣面臨少子化挑戰，除要求國際大廠引進一半的外籍人才，經濟部也規劃2+4計畫，每年預估培養2.5萬名人才，其中包括研發和技術人力，外國人才未來不僅能留台發展，也可到台灣企業的海外公司服務，達成賴總統經濟日不落國的目標。

至於外界擔憂紅色供應鏈，郭智輝表示，由於紅色供應鏈依靠補助，會把市場打爛，台灣將受到極大威脅，因此須維持領先地位，避免受到紅色供應鏈的擾亂。

AI浪潮襲來，郭智輝表示，AI將在2025至2028年加速發展，台灣在AI產業的硬體具發展優勢，如果軟體發展也能達到世界前3名，將可以引領世界，尤其在適合發展的項目趁勝追擊，擴大領先距離，其中可聚焦運動、健康產業發展。

郭智輝表示，台灣應在AI基礎上發展運動科學和醫療產業，整合台灣醫療產業、科學領域等眾多優秀人才，有機會成為全球大健康產業的引領者。

此外，行政院長卓榮泰近日提出，未來4年人均GDP逾4萬美元等目標。郭智輝表示，政府會全力以赴，未來也希望朝向以色列人均GDP5.5萬美元的目標邁進，有望在2032年達成。

AI AMD 軟體

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