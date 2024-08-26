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宏達電推出無需編碼的虛擬世界創建工具VIVERSE Create

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）26日宣布推出全新虛擬空間創建工具VIVERSE Create v1.0，創作者無需編寫程式或安裝套件，即可打造互動式多人虛擬空間。目前註冊新用戶即可獲得一個免費虛擬空間，透過瀏覽器直接使用，並可享受跨平台支援的便利，將虛擬空間分享到各類設備，包括行動裝置、電腦或XR頭顯等設備。

宏達電表示，VIVERSE是一個開放式虛擬世界，讓人們打破邊界進行協作、娛樂與學習。最新的全身虛擬形象創建工具支援業界廣泛使用的VRM標準，每個人都可以創建專屬虛擬形象，並在虛擬世界中隨時互動。

VIVERSE Create v1.0提供兩種構建虛擬空間的方式。首先透過一個簡易操作的介面，無需進行程式編碼，在現有空間場景中上傳3D模型或媒體檔案進行裝飾即可完成建立。同時，並延升至與Sketchfab資料庫無縫整合，讓使用者可以免費瀏覽數百萬個模型，因此也無需具備專業的3D設計技術即可打造各式各樣多元的世界。

此外，還提供對VROID VRM格式的原生支持，創作者能夠匯入和使用他們的現有模型。

第二種方式則是使用PlayCanvas，這是一款進階的遊戲引擎風格構建工具，專業創作者可自主創建空間場景以及更具互動性的空間體驗和小遊戲，使用瀏覽器即可在各類設備上體驗，創建完成後可將虛擬空間無縫上傳部署至 VIVERSE。

宏達電指出，VIVERSE Create v1.0不僅為全球創作者帶來全新虛擬世界的創作自由，還進一步強化了娛樂、文化與科技的深度融合，例如宏達電即與高雄市政府合作，以高雄市的文化、藝術及流行音樂場館為發展基礎，共同打造嶄新的數位生活體驗－VIVERSE元城市，讓全台灣民眾可以隨時隨地走進沉浸虛擬展館，體驗豐富多元的文化與娛樂活動，進一步擴大了HTC在推動全球文化數位化方面的影響力。

在這個虛實融合的數位生活體驗中，高雄衛武營國家藝術文化中心成為了重要的一環。這座音樂廳擁有亞洲最大的演奏用管風琴，耗時三年多精心製作完成。透過VIVERSE虛擬展館，民眾得以在虛擬空間中近距離感受這座世界級樂器的魅力，進一步認識音樂與藝術的深度。

宏達電 瀏覽器

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