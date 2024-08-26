AI人才看過來 幸福企業智邦徵才500人

蟬聯「幸福企業」加「最佳雇主」的智邦（2345）要大徵才了，智邦過去以「托兒所及托嬰中心」，夫妻共6,000元的「結婚津貼」，最吸引年輕人，現在智邦即將進駐AI竹北科技園區總部，展開大徵才，預計招募400至500人新進人員，以AI等研發人員為主。

智邦近年也積極搶進AI布局，從800G交換器，到AI智慧卡及伺服器等，配合AI成長趨勢，將加大AI軟、硬體人力投入，急需AI技術研發相關人才，配合AI竹北科技園區總部啟用，預計徵才400人至500人新進人員。

智邦近年營業規模快速擴大，2021年596億元，2022年來到772億元，2023年躍上842億元，智邦近年也持續擴大研發費用，從2022年占比的3.85%，提升到2023年的4.49%，今年第1季更擴大至5.14%。

依照智邦公司章程，提撥1%至11.25%為員工酬勞，董事酬勞則不高於1.5%，2023年獲利於2024年分配員工紅利逼近14.26億元，相較於前年度的12.7億元成長。根據智邦年報顯示，截至今年3月底，全球員工為3,400人，工程人員則為1,440人。

智邦更是台灣知名的幸福企業，近年更躍上國際舞台，根據《富比士》雜誌與市場研調機構Statista日前公布「2023最佳雇主排行榜」，公開全球700家得分最高的企業，智邦就是台灣上榜的五家企業之一，其他則為宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）及台積電（2330）。

而根據《時代》（TIME）雜誌評選出「2023 全球最佳公司（World’s Best Companies 2023）」，除微軟、蘋果、Google 母公司 Alphabet、Meta 排名前四，台灣的華碩、日月光（3711）、鴻海（2317）、智邦也上榜，智邦更在員工滿意度中居台灣之冠，在全球排名第138名。

而智邦眾多福利中，最吸引年輕人就屬托嬰、育兒及結婚津貼，智邦表示，公司體恤同仁照顧子女之需求，首創在新竹科學園區內開辦設立0歲至6歲嬰幼兒之托兒所暨托嬰中心，並設置孕婦專屬車位及哺集乳室，如此親善環境讓同仁能安心於子女之照顧而無後顧之憂。

此外，智邦為表達公司對「家庭」正向價值觀，推出鼓勵員工成家的「結婚津貼」，公司內部員工共結連理者，每人可獲每月3,000元的津貼，合計一戶可領6,000元。

智邦近年積極在台投資，除擴大竹南生產基地以外，也投資竹北AI園區及南寮物流園區，智邦AI竹北科技園區總投資金額為33.4億元，基地面積9,744平方公尺，建築物總面積52,398平方公尺，地下兩層，地上八層。

智邦規劃AI竹北科技園區將於11月10日正式開幕，總部將正式搬遷至AI園區，原科學園區辦公室，將以新竹分公司方式維持營運。

當時智邦指出，投資AI園區要深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標，將竹北AI園區定位為智邦集團全球創新中樞，除擴張生產線，更要落實AI應用的場域。

智邦規劃，竹北AI園區並以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。