震旦通業技研參加台灣3D列印展 推嵌入式+無模具多元應用

根據Wohlers報告，2024年增材製造行業已達200.35億美元，年增長11.1%。從醫療、航空到汽車等產業，3D列印的應用日益廣泛，憑藉客製化、快速成型等優勢，重塑傳統製造模式。震旦集團（2373）旗下通業技研於8/21~8/24參加「2024台灣3D列印暨積層製造設備展」中，展示Stratasys最新3D列印技術。其中，Polyjet光固化技術結合嵌入式3D列印的創新應用，搭配SAF技術的無模具應用，能有效縮短製程，滿足客製化與創新需求。

通業技研總經理紀崇楠表示，此次現場展示Stratasys一系列創新3D列印解決方案。尤其｢Smart Insert™智慧插件功能｣允許用戶在3D列印過程中嵌入電子元件，打造功能性複合組件。例如：結合NFC或RFID技術，可製作電子名片、門禁卡等客製個人化智慧產品。此外，可搭載｢GrabCAD Print Pro軟體｣，能直接在物件上列印功能，如在手機殼、服裝上添加圖案，更能滿足消費者對個性化產品的需求。

其次， Stratasys SAF 3D列印在小批量生產上，能不受限於傳統製造方式，具有卓越表現；例如：可快速打造具功能性原型與終端產品，避免開模成本過高或效益不彰等問題。更可透過噴砂或塗裝等後處理，輕鬆調整表面品質，滿足小批量、高度客製化的市場需求。並於現場展出「3D列印無人機」原型機身，此機身可根據顧客需求進行客製化調整，搭配精密的飛控系統，能實現輕量化與高強度之雙重效益。

此外，現場也展示「SLM金屬3D列印」、「Artec手持無線3D掃描」以及「Creaform 3D檢測」等技術。其中，「Creaform 3D檢測」擁多項國際認證（ISO 17025、A2LA、ILAC），能確保檢測數據的精準可靠，廣泛應用於模具鑄造等精密製造領域，協助企業提升產品開發效率和品質。

通業技研作為Stratasys白金級、Creaform高級合作夥伴，致力於提供全方位的3D解決方案，協助顧客於產品開發周期導入合適的3D工具，並透過多元化的3D技術與量測儀器，實現跨產業的智能整合，加速產品上市時程，提升產業效能。未來，通業技研將持續引進全球最先進的3D列印技術，為顧客提供更優質的服務，共同推動產業的升級轉型。