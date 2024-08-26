快訊

京華城案3關鍵公文「柯文哲親簽」 彭振聲避答僅稱：很敏感

「跑跑卡丁車」國道奔馳？ 一查竟是36年前進口骨董吉普車

雨區擴大！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

折疊機助攻 明年手機中高階背板技術滲透率挑戰60%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。（翻攝自蘋果官網）

根據TrendForce最新顯示器背板研究，OLED成為智慧型手機的主流顯示方案，帶動搭配的LTPS、LTPO等中高階背板技術在2024年智慧型手機市場的滲透率逼近57%；2025年因良率提升、成本獲有效控制，滲透率有機會挑戰60%。AMOLED面板則加速往其他IT市場發展，預估將推升Oxide、LTPO背板的滲透率。

顯示器背板技術不僅影響顯示效果，也決定手機性能好壞、能耗及成本差異。自Apple將視網膜螢幕導入iPhone後，帶動產業對手機螢幕解析度的追求，廠商相繼開發LTPS（Low Temperature Poly-silicon）背板技術，現已非常成熟。LTPS有高電子遷移率，能提供較快開關速度和更高解析度，符合高階手機的顯示需求。但高電子遷移率也導致LTPS漏電流較大，無法支援低頻動態刷新調節，整體功耗大。

TrendForce指出，目前大部分旗艦手機採用LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide）背板技術，螢幕尺寸更大的折疊手機，可以透過LTPO達成畫面分割且刷新率不同的效果，兼顧畫面多工模式和節能效益。LTPO技術是在LTPS的基礎上增加氧化物半導體，以優化顯示性能，包括改善驅動畫面時的漏電流問題，並根據顯示內容調整螢幕刷新率。然而，LTPO的生產過程需要堆疊更多層數，製程複雜、製造成本較LTPS更高。

TrendForce表示，氧化物（Oxide）半導體背板技術主要採用氧化鋅（ZnO）或氧化銦鎵（IGZO）等材料，這項技術常用於高端顯示器，像Apple的iPad和Macbook系列等中尺寸產品。Oxide的漏電流較低，將有利未來在透明顯示器的應用。

除了OLED在智慧型手機的顯示市場占據山頭，AMOLED面板則加速往其他IT市場發展，包括平板電腦、筆電等中尺寸顯示器。根據TrendForce，IT設備品牌客戶選擇搭配的背板技術時，會綜合考量顯示效果、耗能、成本及產品定位。目前面板廠在籌備大世代AMOLED面板新產能時，應會優先考慮使用Oxide或LTPO高階背板技術，以滿足不同品牌對規格的要求。

例如，顯示器領導廠商京東方已率先將LTPO背板技術導入8.6代線。由於LTPO技術在8.6代線的設備建置門檻與難度高，初始生產成本勢必偏高，但大世代廠建立後的產能規模與技術成熟帶來的成本效益，能幫助京東方鎖定旗艦級產品擴大市占率，甚至不排除搶占主流市場。相對而言，雖然Oxide技術一開始的建置成本較低，仍有提升良率的挑戰；一旦改善，可望擴大其在主流產品市場的規模。

TrendForce表示，LTPO或Oxide等高階背板的製造成本可望隨生產規模擴大而降低，與這些技術搭配的中尺寸AMOLED顯示器將有機會分進合擊，在不同產品定位上以更具競爭力的價格擴大滲透率。

OLED 智慧型手機 顯示器

延伸閱讀

眾福科進軍智能車表

TrendForce：2024年全球筆電出貨量預估成長3.7%

集邦估今年全球筆電出貨量1.73億台 年增3.7%

2024年全球筆電出貨量預估成長3.7% 供應鏈移轉比例提升至12.4%

相關新聞

日本熊本知事訪台拜會台積電 爭取設第3座廠

日本熊本知事木村敬昨晚間抵台，依據規畫今日將拜會台積電（2330），爭取在當地設第3座廠。NHK報導，熊本知事木村敬預計...

郭智輝盼推台灣AI軟體達世界前3 引領全球大健康產業

台灣硬體製造優勢，吸引國際大廠超微（AMD）等來台投資，經濟部長郭智輝今天表示，政府會積極育才、攬才，盼推動AI軟體產業...

折疊機助攻！2025年手機中高階背板技術 滲透率拚60%

根據集邦（TrendForce）最新顯示器背板研究，OLED成為智慧型手機的主流顯示方案，帶動搭配的LTPS、LTPO等...

劍指千億科技預算！廣達林百里為「AI 醫療」向國科會請命

國科會已通過114年政府科技預算的先期規劃，並同意匡列一般科技預算1,467億元，也藉此強化半導體、人工智慧、軍工、安控...

折疊機助攻 明年手機中高階背板技術滲透率挑戰60%

根據TrendForce最新顯示器背板研究，OLED成為智慧型手機的主流顯示方案，帶動搭配的LTPS、LTPO等中高階背...

貿聯以5150萬歐元 併購東歐 EASYS

線束廠貿聯-KY（3665）26日表示，該公司董事會已通過最新併購EASYS s. r. o. 的交易，併購對價為5,1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。