日本熊本知事訪台拜會台積電 爭取設第3座廠

日本熊本知事木村敬昨晚間抵台，依據規畫今日將拜會台積電（2330），爭取在當地設第3座廠。NHK報導，熊本知事木村敬預計在台灣訪問至27日，並也預計拜訪工研院、竹科單位等，並將討論水資源規畫等議題。

依據日本媒體報導，木村敬25日晚出發前往台灣，26日預計拜訪台積電總部，將以爭取台積電在當地設第3個工廠為目標等直接和台積電主管溝通。

目前台積電在熊本除了在年內開始第1工廠正式運營外，預計今年下半年在毗鄰的土地上開始建設第2工廠。

木村敬是在今年4月就任，作為知事首次訪問台積電總部，除了為了縣內2個工廠的正式運營，周邊道路和下水道等基礎設施的整備穩步推進計畫以及爭取台積電第3工廠是主要拜會訴求。依據日本媒體報導，另外隨著台積電工廠在當地運營也要求在製造過程中大量使用的地下水的妥善利用和徹底的排水對策等。

台積電海外建廠速度最快為日本JASM熊本廠。日本官方大力支持，熊本新廠資本支出已從原訂約70億美元拉升至86億美元，JASM於2021年成立，並於2022年四月開始興建，預計於2024年底開始量產。台積公司和擁有JASM少數股權之索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司最近也宣布進一步投資JASM以興建第2座晶圓廠，第2座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，並於2027年底開始營運。

藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22/28奈米、12/16奈米和6/7奈米的製程技術。在日本政府的大力支持下，針對JASM的總投資金額將超過200億美元，兩座晶圓廠預計將直接創造總計超過3,400個高科技專業工作機會。