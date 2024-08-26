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林百里避談輝達晶片出貨 強調廣達需求沒問題
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）將於本週公布財報，市場關注最新晶片出貨是否延遲及相關影響。輝達AI伺服器代工廠廣達董事長林百里今天受訪表示，他無法替輝達回答相關議題，僅強調廣達「需求沒問題」。
林百里今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議，以「智慧健康的新思維（Rethink Smart Health withAI）」為題發表開幕演講，會後短暫接受媒體採訪，被問到輝達晶片出貨及廣達業績展望等議題時，低調不願多談。
根據媒體日前報導，輝達Blackwell晶片因設計缺陷，恐面臨至少3個月延宕。可能受影響客戶包括臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、Alphabet旗下Google和微軟（Microsoft）。
廣達受惠於AI伺服器貢獻放大，今年第2季毛利、營業利益、稅後淨利皆創單季歷史新高，每股盈餘達新台幣3.92元，上半年累計每股盈餘7.06元。
廣達8月9日舉行法人說明會時指出，由於繪圖處理器（GPU）供貨改善，AI伺服器動能增強，通用型伺服器需求開始緩步復甦。近期有關新款GPU出貨的市場雜音，並未影響廣達對AI伺服器的看法，預期下半年貢獻將放大。
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