廣達董座林百里80歲不退休？盼身體健康 笑喊：再做5年

廣達（2382）跨足醫療領域多年，作為幕後主要的重要推手，董事長林百里26日也現身替「生技產業策略諮議委員會（BTC）會議」帶來精彩演說。他坦言，廣達這五年來在智慧醫療能獲得這麼多成果，都是多虧醫界給自己的支持，為持續推特國內智慧醫療的發展，自己要再多做五年，而現在他已經75歲了，再五年就是80歲，不過自己發誓將持續推動醫療佈局，並持續以「數位醫療」來宣揚國威。

廣達近年透過旗下雲達成功搶進AI市場，與輝達攜手推出的全新推論伺服器MGX，成功搭上這波「AI巨浪」，而公司股價也受AI伺服器市場利多輪動加持，暢享強勁走勢，自去年低點71元起漲，並於7月狂飆上漲突破345元高價，更帶動市值一度破兆，而董事長林百里也因握有41.5萬張廣達的持股，也讓身價跟著水漲船高、突破百億元，超車鴻海（2317）創辦人郭臺銘，成功於《富比士》即時富豪榜榮登上台灣新首富的寶座。

據悉，林百里年約39歲時，就攜手副董事長梁次震，共同創辦「廣達電腦」，而兩人相識至今已超過40多年、並已在廣達共事超過30年，其中，林百里生日為4月24日，梁次震生日則緊隨其後，而兩人雖然同樣都是金牛座，但事實上卻相差一歲左右，至於生肖方面，林百里主要是屬牛、梁次震則是屬虎，並且兩人作為搭檔已合作超過30多年。據悉，每年彼此生日當天都習慣一起歡慶、渡過，有時候也會跟集團「家庭日」每年四月份固定活動，一起辦理。

林百里坦言，廣達投入智慧醫療已走過5個年頭，不過自己只是個工程師、並非是一個專業的醫生，而他能在短短五年之間，成功獲得這麼多成果、這全都多虧了醫界給自己的支持，因此為持續擴大國內智慧醫療的發展，自己要再做五年，他坦言，要將每一項夢想中的技術，完成開發，只花個兩、三年是絕對無法達成，想要將最理想的技術落實到現實，最少都要花五到十年才能完成實現。