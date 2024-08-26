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Al 發展優？廣達林百里笑容滿溢、為台聲援高喊「大家加油！」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）跨足醫療領域逾十年，過去多半與各大醫療院所直接合作，而隨著近兩年AI人工智慧問世，也融合最新的AI技術，推出各種衍生應用成果，而作為主要幕後功臣的董事長林百里26日也在技術長張嘉淵的陪同之下，現身生技產業策略諮議委員會（BTC）年度會議的現場，並以「智慧健康的新思維」為題，特別帶來精彩的開幕演講。面對外界關心AI最新市況，他則露出滿臉笑容，並向市場大聲喊出「大家（台灣）加油！」，引發全場關注。

事實上，自從前幾年疫情爆發開始，國內市場就曾將「智慧醫療」形容成另一個護國神山，而隨著近兩年AI人工智慧技術但問世，其帶動的話題的火熱程度更是驚人，而廣達作為AI市場的領航員，也在第一時間開始投入，並成功發展出搭載AI技術的視訊看診平台，而廣達內部也認為，唯有回歸研發實力與商務拓展，才能帶動公司繼續向上，因此努力不懈地持續推動技術革新。

行政院BTC會議召集人、國科會主委吳誠文日前也透露，BTC會議主軸將圍繞著「AI科技」，深度探討整個生醫產業，與國產自主化關鍵系統的發展，並聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大面向。觀察各大代工廠近期醫療事業布局，以廣達動作最大，據悉，廣達跨足醫療領域至今已超過十年，過去多半與醫院直接合作，已推出的「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台三大應用，提供AI結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。

而廣達近年搭上AI題材，而獲強勁走勢，也讓董事長林百里一舉成為「全台首富」，現場也有媒體向林百里詢問「蟬聯台灣首富的心得」，但他僅擺了擺手，以謙虛的態度回答，自己跟大家都還要再加油，並暫時結束話題。引人遐想，此外，今日陪同林百里出席的技術長張嘉淵，不僅肩負集團技術創新發展的重任，也因自身專業創新領域的堅持，而被冠上「首席技術官」的美稱，因此一舉一動也格外引起外界關注。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
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AI 廣達 林百里

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