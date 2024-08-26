微星機器人以歐日品牌為假想敵 將搶灘日本一級戰場
現代人常見場景：餐廳送餐機器人執行送餐點到ABC桌任務，但若A桌客人拿錯餐或一口氣把機器人身上餐點都拿走，還得靠服務人員跑來提醒，若遇到餐廳WiFi網路不穩斷訊，機器人則會瞬間呆在走道，如何解決機器人「號呆」問題，科技大廠正各顯神通。
多家科技大廠都推出AMR機器人，但能耐各有不同，隨疫情洗禮及中國大陸低價攻勢，部分台灣大廠已淡出戰場，微星科技（2377）累積20年機器人研發功力，早年從開發掃地機器人開始，2020年改做防疫機器人，至今年已有5款機器人產品，包括：AMR基座機器人、AMR協作機器手臂、防疫消毒機器人、Lift頂升物流機器人、滾輪機器人，鎖定防疫需求與工廠自動化高階機器人市場。
微星100%自研AMR基座機器人，但其上的各種應用所需手臂及零件則外購合作，隨今年微星跟輝達（Nvidia）策略合作，未來微星也將推出支援NVIDIA軟硬平台的AMR機器人，產品類型倍增，NVIDIA由於知名度高，也將有助於打開新市場。
目前微星的機器人產品隸屬客製化產品事業本部，協理黃亞密指出，這是因為除了消毒機器人，其他機器人都必須客製化，配合場域修改8～12週交貨，同時，解決業界AMR痛點，微星的AMR機器人接到總部指令，即便WIFI斷訊，機器人仍可自主執行任務。
而由於微星能協助客戶將機器人協助整合自家的管理軟體系統，包括無線網路、下單系統、工廠物料系統，而這也是機器人產業中最難的一環。另外，微星的5種機器人可以互相搭配協作，如從A機台將貨扛起搬運到機器人手臂端，機器手臂再將物品夾到B機器人，並完成送貨任務。
機器人相互協作，須靠客製化串接，相對於陸系機器人雖價格低具吸引力，但軟體封閉，業主不能自行外加功能，使目前AMR機器人市場已經逐漸朝高低階兩類市場發展。
「我們控制系統軟體都是自己寫。」黃亞密表示，前瞻中心目前有40~50位軟體工程師支援機器人軟體開發，換言之，若客戶期望機器人走到公司電動門前，門可以自動打開，微星都能做到。
同時AMR也導入AI功能，讓機器人能自動判定工作最佳路徑，比方某區域偵測發現人群聚密度高，就會特別來回走，提高消毒頻率，或是發現有一個人的腳踝影像，但比對最初掃描場地地圖時沒有此影像，故可以判斷是障礙物。
「客戶若買100台AMR，我們有FMS模擬器可以幫忙做模擬訓練，」黃亞密說，舉例若5台AMR在工廠中工作，其中一台本來要執行機器人快沒電，跑去充電，則另一台AMR會自主出動把工作繼續完成。
除台灣跟美國市場，今年微星也跨足日本市場，10月將參加自動化展，目前也已有客戶訂單在握，避開中國大陸品牌低價定位，微星要以軟硬整合能力搶吃高階客層，潛在對手以歐洲MiR及日本OMRON為對標，
黃亞密表示，前兩年以醫療消毒防疫機器人出貨量最大，今年則隨多元產品線綜效顯現，工廠機器人出貨量會首度超越醫療防疫機器人，而下一步，計畫開發戶外型機器人，以利廠區內工廠車間貨物運動。
微星目前營運共分6大事業單位，包括筆電、顯示卡/主機板、車用、伺服器、顯示器及客製化產品事業本部，客製化產品包括：充電樁、工業電腦、桌上電腦、機器人，在出貨量逐年放大下，微星樂觀預估2026年機器人產品線就能開始賺錢。
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