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輝達財報及展望審慎樂觀 法人：概念股有戲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於28日美股盤後公布上季財報與營運展望，牽動科技股表現。目前法人對輝達財報及展望審慎樂觀，有望消除市場擔憂，重新點燃市場對AI趨勢的熱情，台股AI供應鏈表現可期，尤其台積電（2330）股價有機會隨輝達重新評價。

「AI長多趨勢確立，短線就是缺乏一個數據來點火。」台新投顧副總經理黃文清表示，根據彭博資訊統計，券商預估輝達上季每股盈餘可達0.65美元，若輝達財報優於市場預期，可望推動股價挑戰前波高點。

除了上季財報受關注之外，輝達最新Blackwell平台AI晶片傳出延後出貨，成為市場另一焦點。國內投信法人訪查供應鏈後，認為影響不大。

高盛證券亦指出，就算Blackwell平台AI晶片延後出貨，也不致於影響輝達明年獲利，因為即使今年第4季或明年第1季營收成長力道受影響，但之後將加速成長。因此，高盛維持輝達「買進」評等，未來一年目標價也維持在135美元不變。

摩根士丹利證券（大摩）指出，如果Blackwell平台AI晶片不致大幅延後出貨，則有利供應鏈股價。

AI 財報 輝達

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