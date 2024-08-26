美光傳買友達廠房 業界：這樁交易...雙贏
美光傳要買友達（2409）位於南科工的兩座工廠，業界認為若成局，將是雙贏，不僅美光可縮短建廠時間與物料成本，加快量產腳步，對友達而言，少了養工廠的費用，更能落實朝「輕資產、低耗能」發展的目標前進，同時也可望享有一筆豐厚的業外收益。
友達已定調，致力於「雙軸轉型」策略發展，將朝「輕資產、低耗能」的製造模式，投資聚焦智慧移動的垂直場域以及Micro LED兩大領域，目標2027年達成非純面板事業營收占比過半，讓友達不再是一家純面板廠，並脫離面板產業劇烈的景氣循環影響。
友達董事長彭双浪高喊，友達將不再是純面板公司，而是一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型為「以顯示技術為核心的解決方案公司」。友達未來在營運與策略規劃方面，將以三組不同營運結構做為三個主要營運支柱，分別是：「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」，以期能降低面板產業景氣循環的影響，達到穩定獲利的目標。
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