美光傳買友達台南二座廠 擴充先進封裝與HBM產線

美國記憶體大廠美光在與台積電搶親群創南科四廠失利後，傳出將轉買友達（2409）位於台南科技工業區內的兩座廠房，採建物與土地同步買斷方式，金額估達一、二百億元，用來擴充先進封裝與當紅的高頻寬記憶體（HBM）生產線，並結合友達「騰籠換鳥」轉型策略發展。

對於相關傳言，友達昨（25）日回應，集團在營運策略雙軸轉型考量下，台南廠區已進行生產規模調整，未來會在適當時機活化使用現有廠區，惟友達不會對單一事件或廠商做評論。美光發言系統昨天也表示：「對外界傳言與猜測不予評論」。

據悉，美光相中的是友達位於南科工、公司內部代號為「C5D」及「C6C」兩座彩色濾光片廠，這兩座廠已於2023年8月關廠，若有買家接手，可隨時進行移轉，不影響友達營運。

半導體暨面板供應鏈人士透露，美光近期負責擴產的主管頻頻南下看廠，希望能買到合意的廠房，做為快速擴產之用。晶圓廠偏好買面板廠的原因有二，首先是廠房的面積夠大，其次是面板廠的無塵室與半導體的規格十分接近，而彩色濾光片廠的無塵室也與面板廠一致。

美光先前傳出開價180億元，要買群創南科四廠，用以擴充AI相關先進封裝與高頻寬記憶體產能，惟未能成局，群創董事會決議將南科四廠以171.4億元賣給台積電，群創估計賣廠收益約147億元。

美光搶親群創四廠失利後，傳轉向友達購買南科工兩座廠區。業界分析，友達相關廠區所在南科工屬工業區，與群創四廠位於科學園區不同，若是買工業區廠房，還要將土地價格納入，不像科學園區廠房買賣只是移轉地上物產權，友達此次賣南科工工廠，售價預估會比群創在科學園區賣廠貴得多。

業界估計，友達若賣兩座南科工廠區，在土地增值與廠房配置等考量下，地上權搭配土地售價估達一、二百億元。



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