快訊

涉圖利京華城容積率…柯文哲有無交辦 彭振聲今說明

美增兵中東阻爆全面衝突 派雙航母護以色列

美光傳買友達台南二座廠 擴充先進封裝與HBM產線

經濟日報／ 記者李珣瑛李孟珊／新竹、台北報導
美國記憶體大廠美光在與台積電搶親群創南科四廠失利後，傳出將轉買友達位於台南科技工業區內的兩座廠房。圖／聯合報系資料照片
美國記憶體大廠美光在與台積電搶親群創南科四廠失利後，傳出將轉買友達位於台南科技工業區內的兩座廠房。圖／聯合報系資料照片

美國記憶體大廠美光在與台積電搶親群創南科四廠失利後，傳出將轉買友達（2409）位於台南科技工業區內的兩座廠房，採建物與土地同步買斷方式，金額估達一、二百億元，用來擴充先進封裝與當紅的高頻寬記憶體（HBM）生產線，並結合友達「騰籠換鳥」轉型策略發展。

對於相關傳言，友達昨（25）日回應，集團在營運策略雙軸轉型考量下，台南廠區已進行生產規模調整，未來會在適當時機活化使用現有廠區，惟友達不會對單一事件或廠商做評論。美光發言系統昨天也表示：「對外界傳言與猜測不予評論」。

據悉，美光相中的是友達位於南科工、公司內部代號為「C5D」及「C6C」兩座彩色濾光片廠，這兩座廠已於2023年8月關廠，若有買家接手，可隨時進行移轉，不影響友達營運。

半導體暨面板供應鏈人士透露，美光近期負責擴產的主管頻頻南下看廠，希望能買到合意的廠房，做為快速擴產之用。晶圓廠偏好買面板廠的原因有二，首先是廠房的面積夠大，其次是面板廠的無塵室與半導體的規格十分接近，而彩色濾光片廠的無塵室也與面板廠一致。

美光先前傳出開價180億元，要買群創南科四廠，用以擴充AI相關先進封裝與高頻寬記憶體產能，惟未能成局，群創董事會決議將南科四廠以171.4億元賣給台積電，群創估計賣廠收益約147億元。

美光搶親群創四廠失利後，傳轉向友達購買南科工兩座廠區。業界分析，友達相關廠區所在南科工屬工業區，與群創四廠位於科學園區不同，若是買工業區廠房，還要將土地價格納入，不像科學園區廠房買賣只是移轉地上物產權，友達此次賣南科工工廠，售價預估會比群創在科學園區賣廠貴得多。

業界估計，友達若賣兩座南科工廠區，在土地增值與廠房配置等考量下，地上權搭配土地售價估達一、二百億元。


延伸閱讀

美光傳買友達廠房 業界：這樁交易...雙贏

友達布局矽光子浮上檯面 獲邀入列台積籌組聯盟成員

友達 美光 群創

延伸閱讀

群創股票26日恢復交易 南科5.5代廠售台積電影響受矚

南市農村土地重劃區抵費地標售 接近南科貴很多

影／超諷刺！南科「富人里」人行道竟破爛難行 市府將全面改善

台積電171.4億元購買群創南科舊廠 供營運與生產使用

相關新聞

i16大進化 封測鏈大進補…日月光、采鈺等接單熱轉

蘋果iPhone 16系列新機傳最快美國時間9月10日亮相，台積電以3奈米全力衝刺生產新機搭載的全新A18系列處理器之際...

「那隻猴子」引爆顯卡搶貨潮 技嘉、微星、華碩跟著旺

陸製3A單機遊戲大作《黑神話：悟空》本月20日上市，僅三天全球狂銷逾千萬套，收益高達119億元，相關數字持續飆升中，並改...

美光傳買友達台南二座廠 擴充先進封裝與HBM產線

美國記憶體大廠美光在與台積電搶親群創南科四廠失利後，傳出將轉買友達位於台南科技工業區內的兩座廠房，採建物與土地同步買斷方...

美光傳買友達廠房 業界：這樁交易...雙贏

美光傳要買友達位於南科工的兩座工廠，業界認為若成局，將是雙贏，不僅美光可縮短建廠時間與物料成本，加快量產腳步，對友達而言...

蘋果特訓銷售員 AI當賣點

蘋果最快美國時間9月10日舉行秋季新品發表會，推出iPhone 16系列新機等新品之際，傳出蘋果也將大動作召回零售店員工...

AI手機3D攝影 下個商機

台積電搭上AI手機熱潮，3奈米產能熱轉之際，旗下封測廠采鈺跟著俏，不僅持續大啖蘋果、非蘋陣營AI新機訂單，後續AI手機將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。