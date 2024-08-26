輝達展望！業績上看300億美元 法人緊盯三關鍵
輝達（NVIDIA）將於28日美股盤後公布上季財報與營運展望，預料再度展現驚人成長，更有分析師樂觀預估上季營收將達到300億美元的新里程碑。市場緊盯輝達Hopper平台AI晶片供應限制緩解進展、最新Blackwell平台AI晶片出貨進度，以及明年財測。
輝達單季營收在一年前首度突破百億美元大關，今年1月結束的當季營收迅速倍增至200億美元以上。有分析師預期，輝達單季營收有望在未來一年內增至400億美元。根據FactSet訪調的分析師共識，輝達在明年7月的當季營收可達396億美元，明年10月當季營收將增至423億美元。
輝達這次將公布截至7月底的年度第2季（上季）財報，營收預估將比去年同期成長112%、達287億美元，每股盈餘年增139%、達0.65美元。Raymond James公司分析師帕朱里甚至預期，輝達上季營收可能突破300億美元。
帕朱里說，他看到輝達Hopper平台AI晶片的強勁需求，也不太擔心最新Blackwell平台AI晶片可能延遲出貨，「沒理由懷疑『輝達（和台積電）（2330）』的執行能力，且樂觀認為B100／B200今年將出貨，GB200 NVL機櫃系統將在2025年上半年出貨」。
他說，就算最新Blackwell平台AI晶片出貨短期延遲，也可能有助於提升輝達毛利率。他估計，Hopper平台AI晶片的毛利率比Blackwell平台產品高三到六個百分點。
Keybanc資本市場分析師團隊預期，先前傳出的Blackwell平台AI晶片延後三個月放量，不會對輝達的近期財報與財測造成重大影響，Hopper平台的AI晶片的預訂量將增加。
滙豐分析師法蘭克．李也認為，輝達上季營收可達300億美元，本季營收將增至330億美元，下季為360億美元，「下一代GB200晶片的路線圖變化和生產延遲不可能對（下半年度或2026年度前景）產生重大影響。」
Rosenblatt證券公司分析師莫斯曼認為，唯一潛在意外是Hopper平台AI晶片供應仍受限。他也看好輝達的網路事業，指稱SpectrumX乙太網路轉換，有望成為規模數十億美元的事業。
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