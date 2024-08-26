生成式AI將持續推動 大摩按讚八家台廠
摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華半導體：人工智慧（AI）派對已結束了嗎？」報告指出，長期來看，生成式AI將持續推動AI半導體需求加速成長，並點名看好台積電（2330）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、愛普（6531）、晶心科（6533）等八家台廠，都給予「優於大盤」評等。
大摩報告指出，整體半導體產業復甦周期緩慢，庫存天數也高於去年底。台灣半導體族群今年來股價表現出色，主要是由本益比擴張所推動，短期本益比已達21倍，比十年平均值高出一個標準差。
大摩首選台積電，目標價1,220元。至於其他七檔重點看好個股的目標價為：聯發科1,588元、京元電子140元、信驊5,150元、世芯4,280元、創意1,680元、愛普580元、晶心科608元。
大摩指出，台積電的雲端AI半導體營收將節節上揚，估計到2027年將成長到300億美元，伺服器AI相關營收占總營收比重近20%。其他精選個股的AI營收占比不一，以世芯的70%最高，再來是晶心科的40%，其他則都低於20%。
這份報告指出，推動半導體需求有兩大長期驅動力，一是科技擴散，生成式AI將推動AI半導體需求加速成長；二是科技通貨緊縮，預期價格彈性將刺激消費者對於科技產品的需求。
大摩統計，整個半導體供應鏈庫存天數在2023年第1季衝上148天高峰，之後快速下滑，到2023年第4季下跌到這波低點112天，今年第1季上揚到121天，第2季又下滑到118天。依歷史經驗，半導體庫存天數上揚，不利股價上揚。
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