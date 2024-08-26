蘋果特訓銷售員 AI當賣點
蘋果最快美國時間9月10日舉行秋季新品發表會，推出iPhone 16系列新機等新品之際，傳出蘋果也將大動作召回零售店員工，將訓練員工把Apple Intelligence作為iPhone 16系列新機銷售重點，凸顯蘋果力推AI手機的決心，可望帶動鴻海（2317）、台積電（2330）與大立光（3008）等供應鏈業績。
彭博記者葛曼最新報導披露，蘋果已安排所有蘋果零售店員工在iPhone 16發布會（預計於美國時間9月10日舉行）後不久參加一場強制性會議。 這些會議將在9月12日晚上或9月13日早上舉行，具體時間取決於商店。
葛曼認為，上述會議的時間安排不同尋常，因為蘋果通常在周日而不是工作日舉行此類會議。 然而，似乎蘋果今年將採取不同的策略來應對新iPhone發售。
葛曼指出，蘋果已經開始對零售店員工進行Apple Intelligence的培訓，並預計將其將作為iPhone 16在蘋果零售店銷售宣傳的重點。
Apple Intelligence預計不會在9月與iPhone 16系列新機一起發布，因為其正式發布日期已推遲至10月的iOS 18.1，寫作工具、通知摘要和新的Siri介面等功能屆時將可用，但Image Playground、Genmoji和 ChatGPT等更高級功能要等到 iOS 18.2 或更高版本才會推出。
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