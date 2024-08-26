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《黑神話：悟空》現象級作品 話題正熱

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市後，因遊戲劇情、美術、操作等三方面均達到3A大作水準之上，引爆話題不斷，除數百萬人同時上線遊玩，人氣爆紅之外，該遊戲也因在中國大陸36個地點取景，引發當地旅遊熱潮，堪稱2024年「現象級遊戲」。

業界人士表示，過往3A遊戲大作大多是歐美日遊戲商打造，《黑神話：悟空》是陸製遊戲首次在3A大作的領域獲得成功，這也意味陸系遊戲廠的遊戲製作水準已跟上歐美日等大廠，並在亞洲遊戲產業研發道路上樹立新里程碑。

分析《黑神話：悟空》成功因素，業界人士指出，粗略來說，3A遊戲大作必須在劇情、美術、操作等三方面均達到登峰造極水準才有機會成功，而《黑神話：悟空》以經典神話小說《西遊記》為背景，在劇情方面已有先天之利，加入富饒哲理的對白，讓玩家除享受遊戲打鬥的快感外，更能獲得劇情帶來的感動與啟發。

業界人士表示，《黑神話：悟空》在遊戲美術方面也堪稱一絕，不僅人、神、佛、妖、魔等角色均被深深刻畫，磅礡壯闊的山海背景也令玩家如癡如醉，透過4K高畫質以及光追技術，讓玩家的遊戲沉浸感大幅提升，彷彿置身《西遊記》中的仙境。

操作方面，業界人士認為，《黑神話：悟空》無論是戰鬥打擊感及角色動作流暢度都表現相當好，雖然相較於歐美日大廠的遊戲大作，《黑神話：悟空》在操作部分仍有加強空間，但已具備3A大作水準，加上上述二點優勢，遊戲爆紅熱銷並不令人意外。

神話

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