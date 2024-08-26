《黑神話：悟空》現象級作品 話題正熱
陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市後，因遊戲劇情、美術、操作等三方面均達到3A大作水準之上，引爆話題不斷，除數百萬人同時上線遊玩，人氣爆紅之外，該遊戲也因在中國大陸36個地點取景，引發當地旅遊熱潮，堪稱2024年「現象級遊戲」。
業界人士表示，過往3A遊戲大作大多是歐美日遊戲商打造，《黑神話：悟空》是陸製遊戲首次在3A大作的領域獲得成功，這也意味陸系遊戲廠的遊戲製作水準已跟上歐美日等大廠，並在亞洲遊戲產業研發道路上樹立新里程碑。
分析《黑神話：悟空》成功因素，業界人士指出，粗略來說，3A遊戲大作必須在劇情、美術、操作等三方面均達到登峰造極水準才有機會成功，而《黑神話：悟空》以經典神話小說《西遊記》為背景，在劇情方面已有先天之利，加入富饒哲理的對白，讓玩家除享受遊戲打鬥的快感外，更能獲得劇情帶來的感動與啟發。
業界人士表示，《黑神話：悟空》在遊戲美術方面也堪稱一絕，不僅人、神、佛、妖、魔等角色均被深深刻畫，磅礡壯闊的山海背景也令玩家如癡如醉，透過4K高畫質以及光追技術，讓玩家的遊戲沉浸感大幅提升，彷彿置身《西遊記》中的仙境。
操作方面，業界人士認為，《黑神話：悟空》無論是戰鬥打擊感及角色動作流暢度都表現相當好，雖然相較於歐美日大廠的遊戲大作，《黑神話：悟空》在操作部分仍有加強空間，但已具備3A大作水準，加上上述二點優勢，遊戲爆紅熱銷並不令人意外。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言