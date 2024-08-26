「那隻猴子」引爆顯卡搶貨潮 技嘉、微星、華碩跟著旺

陸製3A單機遊戲大作《黑神話：悟空》本月20日上市，僅三天全球狂銷逾千萬套，收益高達119億元，相關數字持續飆升中，並改寫單機遊戲史上多項紀錄。該遊戲以《西遊記》人物孫悟空為主角，「那隻猴子」讓全球遊戲界沸騰，造就高階顯卡新一波搶貨潮，技嘉（2376）、微星（2377）、華碩（2357）等板卡廠順勢搭上「那隻猴子」爆紅商機。

業界人士分析，《黑神話：悟空》爆紅，台灣遊戲廠雖然無緣分杯羹，該遊戲因畫面精美絕倫，且支援光追技術，對PC顯示卡要求也甚高，引爆高階顯示卡需求激增，不少電腦店家直呼「一隻猴子拯救整個電腦市場」。

法人認為，該遊戲將推升高階顯示卡換卡潮湧現，有望挹注技嘉、微星、華碩、雙鴻、動力-KY等國內顯示卡供應鏈業績成長。

《黑神話：悟空》為單機遊戲，上市後陸續打破遊戲業多項紀錄，包括史上最熱銷的陸製3A遊戲、Steam平台上史上最多人同玩的單機遊戲等，並帶動許多周邊商機，這在手機遊戲當道的時代實屬罕見。

遊戲業內人士表示，近年來能夠創造龐大產值及遊玩熱潮的大多是手機遊戲或電競遊戲，鮮少有單機遊戲能在短時間內創造龐大銷售量及同玩人數。

目前《黑神話：悟空》已在全球創下千萬套銷售量，並持續快速上升中，而Steam平台同時上線人數更在假日晚上一度達到300萬人，網路上也有許多遊戲實況主挑燈夜戰打遊戲的直播，顯示出玩家對該遊戲近乎狂熱的喜愛。

然而，玩家想暢玩《黑神話：悟空》也不容易，因為這款遊戲大量使用3D環景操作模式與光追技術，且遊戲畫面均為4K畫質，對顯示卡要求特別嚴苛，若要完整體驗流暢遊戲戰鬥及精美畫面，玩家電腦至少需配備輝達（NVIDIA）RTX40系列以上的顯示卡，進而刺激高階顯示卡市場需求大增。

國內顯卡大廠微星指出，顯卡要熱銷通常是搭配遊戲強作上市，《黑神話：悟空》上市僅三天銷售量就突破千萬套，對顯卡銷售將帶來很大幫助，預期整個顯卡產業都會受惠。

法人表示，《黑神話：悟空》推升PC硬體升級需求高漲，除國內顯示卡三雄華碩、技嘉、微星將直接受惠，顯示卡散熱廠雙鴻、尼得科超眾以及顯示卡風扇廠動力-KY也將雨露均沾。

值得注意的是，原先RTX40系列因50系列即將在年底問世，銷售動能已有些疲軟，如今在《黑神話：悟空》推波助瀾下，RTX40系列銷售量不減反增，庫存問題也獲得解決，並順勢迎接50系列顯示卡的到來，挹注產業正向循環。