實體AI來了 人型機器人與自駕車熱度升
日前黃仁勳宣布推出「人形機器人計畫」，掀起全球市場對「AI機器人」的狂熱。「台灣機器人與智慧自動化展」恰於8月21日開展，百達-機器人科技在台總代理人百達投顧表示，「與機器人共存的未來，現在已經發生。」
百達投顧指出，機器人科技走向實體AI發展，大眾期待的不再只是工廠裡的機器人，而是更生活化的機器人應用。美國的自駕車服務 Waymo 每周服務突破10萬次亦是一例。
百達-機器人科技基金經理人 Daegal Tsang 指出，機器人科技投資範疇包括機器人、自動化與AI，「人形機器人結合了所有最具想像力的題材，」他將AI和 CPU 當作機器人的大腦，感測器與機器視覺構成機器人的感官，與神經網路、動力和機械手臂共同形塑了機器人發展的潛力。
在台灣機器人與智慧自動化展，實體AI相關廠商展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人，包括機械手臂、協作型機器人、工業電腦，以及AI應用與系統整合等。
Daegal 指出人形機器人之所以極具潛力，就在於能替人類處理4D—困難、危險、髒亂及乏味的工作。「舉凡工廠、商店、車站、建築物等場域，都圍繞著人的需求設計，因此要把人形機器人放進各場域應用，相對是容易的。」
一般民眾的日常生活中，機器人也有更密切的應用。Alphabet 旗下新創自駕車服務 Waymo 宣布在美國大城市的服務量每周突破10萬次，自駕車系統所需攝影機、光達（LiDAR）、雷達和外部音訊接收器（EARs），分屬機器視覺和感測器領域，皆屬百達-機器人科技投資範疇。
瑞士百達資產管理自2015年開始布局機器人科技投資，專注在促成科技、自動化、以及消費和服務應用等三大領域。截至2024年7月底，百達-機器人科技管理資產規模超過新台幣3,000億元，是全世界規模最大的機器人主題基金，並提供美元、歐元、澳幣及南非幣月配息等多元級別供投資人選擇。
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