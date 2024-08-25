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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

勞部推產業新尖兵助青年跨域學 AI 最高補助10萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部勞動力發展署為協助國內15歲至29歲失（待）業青年因應AI轉型，推動「產業新尖兵計畫」，鼓勵無經驗或非理工背景的青年勇於跨領域學習。（路透）
勞動部勞動力發展署為協助國內15歲至29歲失（待）業青年因應AI轉型，推動「產業新尖兵計畫」，鼓勵無經驗或非理工背景的青年勇於跨領域學習。（路透）

人工智慧AI）正在改變全球的產業發展，勞動部勞動力發展署為協助國內15歲至29歲失（待）業青年因應AI轉型，結合中央目的事業主管機關、工商團體及大專校院開辦AI相關訓練課程，推動「產業新尖兵計畫」，鼓勵無經驗或非理工背景的青年勇於跨領域學習，補助每人最高10萬元課程費用，訓練期間發給最多9.6萬元學習獎勵金，112年訓練人數計6,035人，2024年至7月底計2,848人參訓。

勞動部表示，勞動力發展署於2024年針對AI應用及相關專業領域已陸續開辦48班次培訓課程，例如：AI與大數據應用開發實戰養成班、Python人工智慧與服務型機器人企業應用、AI物聯網大數據分析應用人才培訓班等，參訓學員課程結束後，除了獲得專業知能及技術外，訓練單位更提供學員後續的就業輔導與媒合、教導履歷撰寫及面試技巧，並於結訓前邀請用人企業進行人才招募，辦理現場媒合及推介，順利就業。

畢業於建國中學的石瑞麟同學未繼續完成升學，透過產業新尖兵計畫成功轉職AI應用工程師，朝AI領域發展。他表示，對於完全沒有程式設計經驗的新鮮人，想從零學習Java、Python或人工智慧課程，學費通常都相當高昂。他因緣際會下看到「產業新尖兵計畫」開設AI智慧應用開發實戰養成班課程，由於政府全額補助訓練費用及學習獎勵金，一次解決訓練費及訓練期間的生活開銷等問題，讓瑞麟可以心無旁鶩地完成訓練，並升級自身技能。

自此，他踏上人工智慧領域學習之路，參加財團法人商業發展研究院的相關課程，希望證明自己即使沒有相關學歷背景，只要持續學習及充實實力，一樣能夠在AI領域找到屬於自己的一片天!訓期中，辦訓單位更為參訓學員安排了企業甄選活動，透過1對1的面試徵才程序，他順利克服學歷上的障礙，成功進入國眾電腦成為AI應用工程師，目前他在國眾電腦擔任高級工程師一職。

想迎接數位時代的挑戰，為自己的職涯開創更多機會嗎？「產業新尖兵計畫」針對年滿15至29歲的待業青年，每人最高補助10萬元訓練費用，參加數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技及國際行銷企劃等五大領域之政策性產業課程者，更提供每月最高8千元的「學習獎勵金」、最多可領取12個月共9.6萬元，更多計畫課程資訊歡迎至「產業新尖兵計畫」網站查詢，有相關問題也可電洽免付費客服專線0800777-888。

AI 人工智慧

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