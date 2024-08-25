快訊

MLB／繼續轟！大谷逆轉兩分砲 一棒助克蕭敗投轉勝投資格

1950年代美軍水上飛機計畫 為何失敗收場？

IBM中國將大裁員？千餘名研發和測試員工權限已遭收回

矽光子傳輸快速又省電 專家：技術尚未完全到位

中央社／ 台北25日電
矽光子、CPO示意圖。（聯合報系資料庫）
矽光子、CPO示意圖。（聯合報系資料庫）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶動人工智慧（AI）風潮，迎接AI時代，訊號傳輸速度、伺服器散熱及耗電成為兩大熱門議題。產業分析師表示，矽光子成為上述兩議題重要解方，但卻難一步到位。

台灣以產業的優勢力拚全球人工智慧（AI）的樞紐地位，但產業分析師強調，不論是AI資料中心或雲端高速運算，都需要龐大的電力支援，而近年台灣社會對發電方式論戰不止的情況下，省電是最好的解決方案。因此，具備省電的光傳輸方式，將電訊號轉為光訊號成為首選，而矽光子技術則可發揮更高的能源效率。

投入矽光子產品的聯鈞光電在先前法人說明會表示，看好伺服器產品在今年下半年到明年的市場需求，因自身在雷射通訊產品領域已有20年實績，因此去年憑借雷射技術的經驗，進入光模塊產業，並進一步擴充產品線，光引擎應用也成為公司的核心技術。

聯鈞看好利用矽光子技術，將資料透過光訊號傳輸的方式，在資料中心伺服器開發省電的水冷、液冷式方案中，採用共同封裝光學模組（CPO）製程的商機。

同樣跨入共同封裝光學模組（CPO）製程的廠商還有波若威，除開發新用途的光纖陣列，也新增可插拔式光耦合器，配合客戶設計進行客製化產品開發。

分析師指出，矽光子的光訊號即採用雷射，因此有雷射通訊產品經驗的廠商順勢跨入矽光子產業。但現階段以矽光子傳輸取代傳統金屬導線傳輸僅是AI晶片以外的傳輸，這只是邁入矽光子產業生態的第一步而已；第2步才是真正的將AI晶片本身內部的訊號傳輸也採用矽光子。目前的技術有待提升，才能進一步實現理想，也因此讓產業界有很多的成長空間及商機。

專注晶片在網路應用的分析師說，AI晶片或光學模塊內部訊號傳輸，到資料中心與雲端的傳輸將來都可望採用光傳輸，尤其5G通訊時代，傳輸資料龐大程度已非先前可比擬，況且連網時代，不論手機、筆電、桌機，甚至電視、智慧手錶等穿戴裝置，也都能連網，還有依賴網路的自駕車更有龐大的資料傳輸需求，資料傳輸量是超過以往的百倍、千倍，訊號傳輸的速度要求絕對嚴苛，驚人的耗電量成長現象，伴隨的省電需求更甚以往。

專家指出，資料搭配5G物聯網傳輸，資訊送回資料中心處理再送出；或一般使用者將筆電、手機的資訊送到雲端運算，都需要傳輸。由於資料中心的資料巨大，雲端儲存裝置量也超級大，頻繁又快速的傳輸過程，目前選擇矽光子傳輸是最佳方案，只要結構設計好，光進入後，折射率全反應，訊號不會跑掉。

換個角度來看，分析師說明，以資料中心到雲端間彼此的傳輸，因資料量太大，若經由銅線傳輸可能塞車，且銅線會產生過熱現象。因此，大量的傳輸改為透過光傳輸，既可充分發揮速度優勢，又可達到省電目的。因此，具備速度與省電優勢的矽光子技術成為台廠最熱門選擇。

AI 伺服器 晶片 省電

延伸閱讀

鬼門關倒數！普渡5大禁忌 專家提醒：別求財、亂踩恐惹禍上身

外出10小時免關變頻冷氣？台電澄清「都市傳說」：絕對傷荷包

聯鈞領軍矽光子熱潮

讓客戶直呼「橫空出世」！神盾集團將做 AI CPU及 I/O 晶片

相關新聞

工業電腦廠 南向大進擊…友通、維田、研華等開發印度市場

工業電腦（IPC）廠因應歐美客戶要求於東南亞設立新產能後，近年策略從製造基地轉為開發當地商機。友通、維田等透過參展開發印...

國科會率國內外AI科技新創 打造科技基地TTA

國科會副主委蘇振綱23日率20組國內外人工智慧科技新創，前進高雄展覽館「Meet Greater South 亞灣新創大...

矽光子傳輸快速又省電 專家：技術尚未完全到位

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶動人工智慧（AI）風潮，迎接AI時代，訊號傳輸速度、伺服器散熱及耗電成為兩大熱門議題。...

景氣回溫 工業電腦營運添動能

工業電腦（IPC）產業上半年壟罩在庫存調整陰影下，多數廠商交出衰退成績，但近期龍頭大廠研華釋出下半年將重回成長訊號，加上...

台積電股東總人數連2周下降 跌破150萬人、單周減少逾9千人

台積電股東人數已連續2週減少，據統計，至8月23日股東總人數降至150萬人以下，滑落至149萬4468人，單週減少約95...

鴻海研究院與陽明交大突破氧化鎵技術 拚第四代半導體

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團旗下鴻海研究院，宣布前瞻技術研發再度傳出捷報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。