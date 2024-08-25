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景氣回溫 工業電腦營運添動能
工業電腦（IPC）產業上半年壟罩在庫存調整陰影下，多數廠商交出衰退成績，但近期龍頭大廠研華（2395）釋出下半年將重回成長訊號，加上研華、樺漢（6414）、友通（2397）、新漢（8234）、宸曜、研揚（6579）等今年加速布局邊緣AI、機器人等新商機，產業景氣回溫加上新業務動能，有望帶動工業電腦業者營運反彈。
研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望下半年，全球景氣緩步復甦，整體接單狀況回溫，研華第2季接單／出貨比1.01，為2022年來首度回歸1以上。
樺漢董事長朱復銓指出，樺漢目前BB值保持1.1~1.2左右，在手訂單超過1,500億元，良好的訂單能見度，有信心下半年營收、獲利持續正向成長。
友通總經理蘇家弘分析，儘管全球經濟仍有諸多挑戰，但接單已回溫，BB值持續提升。整體而言，下半年庫存去化狀況良好，預計業績比上半年成長。
除下半年市況有望回溫，近年生成式AI技術崛起，工業電腦廠鎖定邊緣AI商機，及AI技術衍生機器人需求。
以凌華為例，目前已簽約但尚未出貨的Design Win專案，這二年在數量和金額表現突出。Design Win專案數量131個，其中43.5%與邊緣AI有關，其中以美國市場占大宗。
新漢旗下新漢智能日前發表自主研發的生成式AI助理；在機器人業務方面，新漢智能主要提供開放標準的控制器，產品已銷售予正崴集團內部使用。
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