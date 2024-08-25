工業電腦廠 南向大進擊…友通、維田、研華等開發印度市場

工業電腦（IPC）廠因應歐美客戶要求於東南亞設立新產能後，近年策略從製造基地轉為開發當地商機。友通（2397）、維田（6570）等透過參展開發印度市場；研華（2395）、振樺電（8114）採取在地經營策略，直接切入印度市場；樺漢（6414）重心放在東南亞，預計以新加坡為基地，發展AI相關商機。

2023年下半年開始，歐美及中國大陸等主要工業電腦市場陷入庫存調整，且隨近年美中競爭加劇，外商自大陸轉移產能至印度、東南亞地區，讓原本不被重視的東南亞及印度成為這兩年工業電腦業者重兵布局新市場。

今年包含友通、維田都前進印度自動化工業大展，展示最新的嵌入式系統、AI邊緣運算產品、智慧充電樁與智能交通管理系統（ITMS）解決方案等。

工業電腦廠布局印度、東南亞

友通總經理蘇家弘分析，印度儼然成為全球產業兵家必爭之地，特別是政府列為重點的印度製造政策，吸引許多製造業者前往設廠，也激勵當地製造業啟動自動化、智慧化轉型，成為工業電腦廠商機所在。

研華在印度經營超過20年，近年將原有班加羅爾營運暨服務中心搬遷至更大空間，除擴大既有客製化製造中心、物流中心及系統板卡維修中心功能外，也將納入綜合服務事業服務。

振樺電為全球前五大銷售終端機（POS）製造商，是少數提前布局印度的台系IPC廠，其POS機在印度市占率超過五成，是最大供應商，近幾年印度業務也成為振樺電重要成長動能之一。

至於樺漢則押寶東南亞商機，在董事長朱復銓操刀下，將以新加坡為主要據點擴散發展，除擬在當地成立AI研究中心，今年也預計在越南、泰國、馬來西亞等地設立據點。同時，樺漢也將以AI應用為發展主軸，未來規劃投資或併購東南亞軟體廠商，配合樺漢AI研究院發展。

在此之前，因應台海地緣政治風險，不少工業電腦業者因歐美客戶要求，已於東南亞設立新產能，樺漢生產據點位於馬來西亞，廣積落腳越南，友通依靠母公司佳世達集團越南廠，彈性生產調度。