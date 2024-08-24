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2024台灣創投年會 施振榮、童子賢、林憲銘等眾星雲集

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

2024台灣創投年會即將於8月27日至28日在台北文創盛大舉行，包含宏碁（2353）集團創辦人施振榮、宏碁董事長陳俊聖、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘及佳世達董座陳其宏等電子業重量級大老皆會出席。

2024台灣創投年會標誌著台灣創投引進40週年的重要里程碑，主辦單位指出，年會第一天匯聚政商各界的領袖與指標新創，帶來專題演講與座談，並舉行「創投之星頒獎典禮」，表彰在創投領域中表現卓越的企業與人物。

年會第二天安排「臺灣證券交易所」、「國發基金」、「中華電信」、「WEB3」、「證券櫃臺買賣中心」、「AI」6場專場活動，超過10場專題演講及35家新創公司進行Demo Show。

在業界出席陣容方面，泛宏碁集團體系出身的企業家，除了宏碁創辦人施振榮出席外，包含宏碁陳俊聖、和碩童子賢、緯創林憲銘及佳世達陳其宏等皆會參與。

此外，包含中華電董事長郭水義、AppWorks董事長暨合夥人林之晨、TiEA理事長暨91APP*-KY 董事長何英圻、創投公會理事長邱德成及證交所董事長林修銘等人皆會出席。

在政府部門方面，包含行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、環境部部長彭啟明、數位發展部部長黃彥男也將與會。

創投 宏碁 董事長

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