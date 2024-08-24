台積電股東總人數連2周下降 跌破150萬人、單周減少逾9千人
台積電股東人數已連續2週減少，據統計，至8月23日股東總人數降至150萬人以下，滑落至149萬4468人，單週減少約9549人。
台積電本週在外資和自營商賣多買少，合計賣超逾1.4萬張，股價震盪走低，收在949元，單週下跌20元，市值縮水新台幣5186億元，降至24.61兆元。
隨著台積電股價自近期低點813元，急遽彈升164元，漲幅高達2成，台積電股東紛紛出脫持股，據集保結算所統計，台積電8月23日股東總人數降至149萬4468人，單週減少9549人；自8月9日的高峰153萬1383人減少3萬6915人。
因個人電腦和智慧手機市場需求復甦緩慢，今年下半年半導體產業景氣展望平淡，晶圓代工廠8吋及12吋成熟製程第3季產能利用率將約70%至75%水準，僅台積電3奈米、4奈米及5奈米先進製程呈現產能吃緊熱況。
台積電23日股價力守在946元季線關卡之上，分析師王兆立表示，台積電大客戶輝達（NVIDIA）即將於28日公布財報及說明未來營運展望，將是牽動台積電後續股價走向的關鍵，值得留意。
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