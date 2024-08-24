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台積電日本、中國設廠 累計獲625億元補助

中央社／ 新竹24日電
台積電擴大全球布局，獲得日本等地政府強力支持。路透
台積電擴大全球布局，獲得日本等地政府強力支持。路透

台積電擴大全球布局，獲得日本等地政府強力支持，今年上半年獲得日本及中國政府近新台幣80億元補助，據統計，台積電累計已獲得日本及中國政府625億元補助。

據台積電財報資料顯示，台積電日本子公司JASM及南京子公司，因分別計劃於熊本和南京當地設廠營運，取得日本及中國政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房和設備的購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電指出，2022年取得日本和中國政府補助款約70.51億元，2023年取得政府補助款達475.45億元，今年上半年再取得79.56億元政府補助；累計取得625.52億元補助。

世界各國近年紛紛將半導體視為重要的戰略物資，爭相補助推動半導體產業發展，台積電技術領先全球，成為各國政府爭取前往投資設廠的目標。台積電已陸續在日本熊本及美國亞利桑那州建廠，並在中國擴展28奈米產能。

台積電20日在德國德勒斯登舉行旗下歐洲半導體製造公司（EMSC）動土典禮，啟動初期土地準備階段，將打造半導體晶圓廠。台積電全球布局自美國、中國和日本進一步擴及歐洲。

ESMC動土典禮由台積電董事長魏哲家主持，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）出席典禮，並宣布歐盟執委會已依據歐盟國家補助規則通過一項50億歐元的德國補助措施，展現對ESMC的支持。

台積電熊本廠進展速度最快，第1座晶圓廠將於今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程技術，第2座晶圓廠預計2027年量產6奈米、7奈米、12奈米、16奈米和40奈米製程技術。

台積電亞利桑那州廠第1座晶圓廠將於2025年上半年量產4奈米製程，第2座晶圓廠預計2028年量產2奈米製程，並將建置第3座晶圓廠，採用2奈米或更先進的製程技術。

美國商務部今年4月宣布，提供66億美元補助台積電在亞利桑那州設立先進晶圓廠。台積電尚未取得美國政府補助款，至於未來政府補助情況，台積電並不預測。

台積電擴大全球布局，各界高度關注成本增高的影響，台積電計劃透過策略性定價、確保政府支持及利用領先製造技術和大規模製造基地優勢因應，有信心實現長期毛利率達53%以上的目標。

台積電 奈米 晶圓廠

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