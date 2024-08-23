世芯：5奈米晶片出貨放量 營收預期將成長20%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世芯表示，AI運算需求是業績長期成長動能。 路透
世芯表示，AI運算需求是業績長期成長動能。 路透

特殊應用晶片（ASIC）業者世芯-KY（3661）昨（23）日召開法說會。展望未來，世芯看好下半年北美客戶5奈米Al加速器晶片持續放量，動能可持續到2025年。世芯預期明年營收仍持續成長20%，包括來自AI新創公司採用N5/N3製程設計，中國大陸車用與ADAS等應用領域等，是今年第4季到明年的動能之一，也要看CoWos的產能。

世芯表示，AI運算需求是業績長期成長動能，北美雲端服務供應商（CSP）持續積極建置自家ASIC，此趨勢不變，也將帶動公司委託設計（NRE）營收成長。目前來自北美地區的AI晶片設計需求仍然強勁，來自服務提供商和新創Al晶片公司，北美雲服務供應商積極開發自己的Al ASIC，繼續支持NRE增長前景。

世芯-KY法說會重點
世芯-KY法說會重點

世芯預期，今年7奈米AI ASIC主要客戶在第3季保持強勁需求，但在第4季度逐步放緩，但5奈米Al加速器出貨量將在今年下半年持續成長、動能持續到2025年。總經理沈翔霖表示，與所有的CSP業者都有合作，也著手開發下世代產品，預計明年就會有2奈米的測試片（Test chip）進行設計定案。

法人關注台積電先進製程未來漲價可能的影響，世芯回應，尚未收到通知，但預期不會全面漲價，在先進製程AI、高速運算等相關高階應用較有漲價可能，車用與消費性產品漲價機率較低，但公司也會同步提高NRE報價，漲價對公司仍有正面效益。

法人關注IDM部分客戶新應用，世芯表示，CoWoS-S設計上，有機會取得相關商機，雖專案有比預期晚，不過公司維持明年整體至少成長20%的展望，成長幅度仍看CoWoS相關產能後續釋出而定。

世芯今年第2季高速運算（HPC）營收占比91%，其次網通6%。

世芯 漲價

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