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劉揚偉：鴻海加速印、墨布局

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。 記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者陳正興／攝影

鴻海日前公告增資美國、墨西哥、印度、德國子公司，鴻海董事長劉揚偉昨日表示，全球化布局一直是鴻海集團努力的工作，在美國市場，除了現有產品，包括ＡＩ（人工智慧）伺服器與ＰＣ（個人電腦）產品之外，也會布局新產業，可能很快就可以看到三＋三策略中的電動車相關布局，不只有ＡＩ伺服器。

針對其他國家布局，劉揚偉說，會依照當地市場發展，作出適當調整，印度、墨西哥市場會快一些。

劉揚偉近期剛從印度返台，他說，印度總理莫迪再度連任，鴻海可幫助印度產業發展，因此，他也與莫迪做了深入交談。

鴻海在北美、歐洲也都有布局計畫，他舉例，鴻海集團規畫在北美發展ＥＶ（電動車）相關產業；而鴻海在歐洲也有伺服器業務，「我們在歐洲做伺服器已兩三年，出貨不少，而且液冷伺服器上已經蠻有經驗，還有ＩＣＴ（資通訊）產品。」

伺服器 布局 鴻海

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