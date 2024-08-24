鴻海劉揚偉駁斥謠言：不會撤出河南

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）將在印度生產最新iPhone手機，但市場傳出印度iPhone製造良率偏低。鴻海董事長劉揚偉昨（23）日表示，印度製造與中國大陸製造的iPhone沒有什麼差別，很多說法不是真的，他說：「若是良率只有50%，富士康早就撤了，就算富士康不撤，客戶也會叫我們撤了。」強調沒有要撤離河南。

在蘋果供應鏈多元化策略下，台廠紛紛轉進東南亞及印度設廠，一度讓有「iPhone城」稱號的河南鄭州呈現低潮，近期市場傳出，印度製iPhone良率僅中國大陸的一半，富士康正考量是否重返河南鄭州。

劉揚偉說，很多說法都不是真的，富士康一直沒有離開河南，河南仍是富士康在中國大陸最大廠區，很多相關人士，「要黑富士康」，這不是事實，鴻海在河南廠區生產線布局，最多的時候有40多萬人，那麼大廠區怎麼可能說撤就撤？且產品線有高低周期，低周期當然人不多，有些人晚上跑去看工廠說生意不好，為何不在白天去看？鴻海沒有要撤離河南。

蘋果即將公開iPhone 16，劉揚偉說，不評論單一客戶與產品，但最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機，其他產品也是一樣。針對市場認為，今年iPhone 16新機系列，出貨量可望上看1億支。

iPhone 富士康

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