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鴻海規劃在美生產電動車 全球布局不只有AI伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。 記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者陳正興／攝影

鴻海（2317）近期擴大在美墨歐洲與印度等地投資，鴻海董事長劉揚偉昨（23）日表示，全球布局不只是為了因應地緣政治風險，也有諸多綜合考慮因素，鴻海會視當地市場發展與國際經濟情況做出調整。

全球布局不只有生產人工智慧（AI）伺服器，還包括電動車、智慧手機、資通訊（ICT）等產品，例如在美國規劃生產電池與電動車等。

劉揚偉談話重點
劉揚偉談話重點

鴻海昨日在新北市土城虎躍總部舉行中元普渡，劉揚偉主持，包括鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）、財務長黃德才、A事業群總經理蔣集恆、B事業群總經理姜志雄、C事業群總經理吳建和、E事業群總經理林忠正等高階主管都前往現場參與。

劉揚偉強調，全球化布局一直都是鴻海努力的方向，在美國除了現有的AI伺服器與PC產品之外，也會布局新產業，可能很快就可以看到3+3策略中的電動車相關布局，在北美發展EV（電動車）產業如電池，以及在美國俄亥俄州從事整車製造，這方面都有一些進展。

在歐洲市場，鴻海持續生產先進伺服器、ICT產品，他表示，已經在歐洲生產伺服器兩三年，出貨不少，包括新技術的液冷伺服器也有出貨經驗。

鴻海旗下電動車Model C最近參加泰國拉力賽並完賽。

劉揚偉表示，六天賽程大概行駛了2,100公里，並且是在非常顛頗的鄉村道路上進行連續行駛，代表車子的剛性非常好，否則可能震散了。完成比賽是非常鼓舞的事情，證明了Ｍodel C的安全性、可靠度有一定水準。

在印度部分，鴻海依照當地市場發展作調整，他表示，印度或是墨西哥都有著墨，很多投資外界並沒看到，因為超過3億元才要公告，鴻海在全球布局會隨國際經濟情況做適當調整，全球矚目的美國大選只是其中一個因素，包括地緣政治、關稅上升等議題都是鴻海決策的考量。

劉揚偉近期也剛從印度回台，印度總理莫迪進入第三屆任期，他說，他特地恭喜莫迪，這是印度第一次有總理連做三任，是了不起成就，他與莫迪做深入交談，討論以鴻海經驗幫助印度產業發展。為印度發展扮演重要角色。

印度 電動車 鴻海

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