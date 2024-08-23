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經濟部准了！緯穎增資美國子公司5億美元
經濟部投資審議司23日召開投資審議會，累計核准投資金額為9.44億美元，其中投資金額最大案為緯穎科技（6669）增資美國子公司5億美元，主要為因應AI伺服器需求增加，增資以購買原物料、設備擴大生產。
經濟部投審司今召開年度第11次投資審議會，會中核准及核備四件重大投資案件。其中，緯穎科技申請以5億美元增資美國子公司WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事經營雲端運算產品配銷業務，投審司予以同意並說明，此案是因應AI伺服器需求大熱，業者需要資金購買原物料、設備擴大生產，因而申請增資。
另外，投審司也同意矽品精密工業，因應客戶需求，申請以2億7,000萬美元增資馬來西亞廠矽品（SILICONWARE PRECISION MALAYSIA SDN. BHD），從事經營半導體封裝及測試業務，主要是作為建廠及生產設備資金。投審司表示，考量此案可協助矽品鞏固市占率，強化我國產業在全球半導體產業優勢地位。同時，矽品也持續在台投資及研發先進製程技術，經會議討論後，予以同意。
此次會議還同意，華新麗華（1605）申請以1億1,850萬美元，間接受讓以取得印尼PT SUNNY METAL INDUSTRY的29.5125%股權，從事經營冰鎳及鎳鐵生產與銷售業務。投審司說明，華新麗華元本就持有該公司接近50%股權，此次是以集團相關公司股權間接受讓方式，讓股權集中在華新麗華，達到接近80%，以利管理。
還有一案則為富邦人壽申請以4,333萬375英鎊，增資英屬根西島 CARTER LANE （GUERNSEY） LIMITED，從事經營不動產租售業務。
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