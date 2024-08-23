鴻海劉揚偉：Model C參加泰國拉力賽 證明安全與可靠度

鴻海（2317）23日舉行中元普渡，針對旗下電動車Model C參加泰國拉力賽並完賽，董事長劉揚偉表示，他非常感謝陳和皇先生，全力支持國產電動車，來參與這項比賽，這是一個創舉，這次拉力賽，只有一部電動車，他非常大膽啟用電動車，非常感謝他。

劉揚偉說，整個賽程六天左右，大概行駛了2,100公里，這是一個拉力賽，在非常顛頗的鄉村道路上，連續六天行駛，代表車子剛性非常好，否則可能震散了，這些賽事大部分都在測試參賽車子的極限，測試剛性、測試可靠性，可以六天連續行駛，每天行駛6到8小時情況下，仍然能夠完成比賽，這個非常鼓舞，也證明了我們Model C的安全性、可靠度是有一定水準。

針對鴻海集團在電動車（EV）方面的布局？劉揚偉說，將會在美國布局新的產品，包括電動車電池，或是在美國俄亥俄州從事整車製造等。