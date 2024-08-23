廣達董事長林百里下周BTC會議露面 大談「AI+醫療」布局引關注
國內代工廠廣達（2382）跨足醫療領域逾十年，過去多半與各大醫療院所直接合作，而隨著近兩年AI人工智慧問世，也融合最新的AI技術，推出各種衍生應用成果，而作為幕後推手的人物，就是現年75歲的廣達董事長林百里。對此，林百里多年來帶領廣達投身AI智慧醫療市場布局，而他近日也接獲行政院邀請，於8月26日替「生技產業策略諮議委員會（BTC）會議」進行開幕演講，引發關注。
事實上，自從前幾年疫情爆發開始，國內市場就曾將「智慧醫療」形容成另一個護國神山，而隨著近兩年AI人工智慧技術問世，其帶動的話題的火熱程度更是驚人，而廣達作為AI市場的領航員，也在第一時間開始投入，並成功發展出搭載AI技術的視訊看診平台，而廣達內部也認為，唯有回歸研發實力與商務拓展，才能帶動公司繼續向上，因此努力不懈地持續推動技術革新。
行政院BTC會議召集人、國科會主委吳誠文日前也透露，BTC會議主軸將圍繞著「AI科技」，深度探討整個生醫產業，與國產自主化關鍵系統的發展，並聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大面向。對此，外界除關注林百里屆時的一舉一動外，也好奇最新的AI人工智慧市況，而他到時候的演講內容也備受各界關注。
觀察各大代工廠近期醫療事業布局，廣達動作最大。據悉，廣達跨足醫療領域至今已超過十年，過去多半與醫院直接合作，已推出的「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台三大應用，提供AI結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。而董事長林百里日前也透露，自己仍非常看好AI領域前景，並多次點名AI智慧醫療發展有無限可能。
對此，林百里日前坦言，台灣發展AI醫療須掌握三大關鍵，不僅掌握AI晶片設計與系統整合能力，驅動巨量算力所需的GPU晶片也都是台灣生產，而全球超過9成的AI伺服器，也是由台灣製造。他強調，AI智慧醫療有無限可能，只要穩紮穩打地向前走，一定會得到滿意的成果。他也期許未來能逐步擴大醫療布局的範圍，為AI智慧醫療開啟全新篇章。
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